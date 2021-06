Děti z krušovické školy a školky se po distanční výuce již několik týdnů opět mohou vidět se svými kamarády. Navíc spolu začínají podnikat společné akce, jako například Den dětí, který se uskutečnil v úterý 1. června na místním hřišti. Při této příležitosti se předškoláci rozloučili se školkou, páťáci se školou a prvňáci byli pro změnu pasováni na čtenáře.

Děti z krušovické školy si užily dětský den. | Foto: Deník/Josef Rod

Do nového školního roku se přihlásilo celkem devět prvňáčků, což je mnohem více, než v uplynulém roce. Upozornila na to ředitelka krušovické školy Lenka Vernerová. „Jsem moc ráda, že mohu přivítat i děti, které nechodily k nám do školky, ale přesto si naši školu vybraly,“ řekla ředitelka, která následně předala školáčkům drobnou pozornost.