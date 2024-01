Musím říci, že jsme byli v očekávání, doba je bouřlivá, vše se zdražuje, ale byli jsme mile překvapeni, lidé za kulturou chodili a chodí. V podstatě nenajdeme akci, která by si na sebe nevydělala a byla propadákem. Asi je to i tím, že se dramaturgům podařilo vybrat věci, které lidi zajímaly.

Jaké byly loňské změny?

Na Konšelském tupláku jsme udělali dvě scény, jednu menší, abychom neměli prodlevy, a opustili jsme prvotní country folk scénář. Další novinkou bylo, že vedle piv stánkaři nabízeli i vína. Zkrátili jsme akci do 22 hodin a lidé přišli. Loni jsme nemuseli žádné akce rušit, povedly se Wintrovky, Popelka i Rakovník bratří Burianů, stejně tak předvánoční a vánoční akce se hezky prodaly. Loňský rok byl tedy překvapivě úspěšný.

Osvědčila se novinka ze závěru roku – turnikety v kulturním centru?

Jsme s nimi spokojeni. Zcivilizuje se migrace těch, kteří chodí ven kouřit, a zároveň se zbavíme situací, kdy nás chtěl někdo ošálit se vstupenkami. Systém nedělá chyby, jde pouze o lidský faktor, tedy zda má člověk platnou vstupenku. Dostane se k nám jen tolik lidí, kolik povolí bezpečnostní systém, což je super. Viděli jsme to i ve větších areálech, digitalizace je dnes už skoro všude. A v neposlední řadě ani nemusíme mít tolik uvaděčů u vstupu.

Promítly se drahé energie do cen?

Zdražili jsme o symbolických pět procent, když vznikla energetická krize, tedy už v roce 2022. Loni i letos je nájemné stejné. Nárůst cen jen za elektřinu je přitom trojnásobný a je znát, když platíte za zálohy 80 nebo 240 tisíc, ale v tomto směru nám pomohl zřizovatel, tedy město, které nám přidalo peníze na provoz. I v kině zůstává cena vstupenek stejná. Můžeme dělat úpravy jen v určitém směru, zavazují nás distributor i majitel filmové kopie. Musím říci, že v drtivé většina je u nás cena vstupenky nejlevnější možná, vůbec jsme do ní nárůst cen za energie nezohledňovali, už teď mi přijde poměrně vysoká.

A co se týče šetření na provozu?

Samozřejmě šetříme. Na konci roku jsme z peněz, které jsme vydělali, nechali vyměnit poslední zářivky na chodbách a v kancelářích za ledkové, kde je spotřeba o dvě třetiny nižší. Nyní už je vše v této technologii. Hlídáme pečlivě, aby se v prostorách zbytečně netopilo, ale zároveň chceme udržet komfort pro návštěvníky. Když se v kulturním centru několik dní nic neděje, jsou tělesa zavřená a je tam kolem 15 stupňů, pak topíme až před akcí a během dne se dostaneme na komfortní teplotu.

Chystáte na letošní rok nějaké investice?

Rádi bychom vyměnili vstupní digitální panel, to bychom mohli realizovat z našich peněz. Ten původní z roku 2006 je v hrozném stavu. Je dělaný ještě žárovkovou technologií a oprava by stála pomalu jako nový panel. Chceme tam instalovat LED obrazovku, kde by běžely i trailery do kina, video upoutávky, zkrátka aby to bylo adekvátní době.

A co nové promítací plátno, o kterém jste hovořil už před několika lety?

Není to úplně levná záležitost, už před lety se počítalo s náklady kolem 600 tisíc, nyní by se to muselo nově nacenit. Je to hezký projekt, díky rolujícímu plátnu, které má samovypínací systémy a lepší kvalitu obrazu, by se obraz radikálně zvětšil, téměř o třetinu. V době covidové nebyly peníze, tak když městu vyšla dotace na knihovnu, třeba by do plátna mohlo investovat, ale to je otázka na zřizovatele, zda k tomu přistoupí letos nebo třeba v příštím roce.

Letní kino už je kompletní?

Naposledy se dodělávalo pódium, řešily i svody kanalizace ze sociálek a vstupní brána. Ještě jsme zcivilizovali místnost za promítací stěnou, která je určena pro headlinery. Loni se nám podařilo koupit nové praktikábly na pódium, ale využití by měly mít i ty staré. Pořídili jsme zastřešený stan o rozměrech 6x4 metry a uvažujeme o tom, že bychom jej využili na pár menších koncertů. Buď v letním kině, nebo bychom to menší pódium postavili za kulturním centrem, kde už v minulosti stávalo.

Zima a jaro budou žánrově pestré, návštěvníci se mohou těšit například na Vojtěcha Dyka, Monkey Business, Karla Plíhala, Alkehol a Arakain nebo Jamaron. Plánujete i další větší koncerty?

Myslím, že jména jsou v programu zajímavá a třeba takový Dyk se prodává výborně. Ale i ostatní. Potřebovali bychom hlavně, aby přišlo plné kulturní centrum na Arakain a Alkehol, což není levná záležitost. Lidé třeba hodně volali po Traktoru, ale bohužel nemůžeme splnit smluvní podmínky. Na koncert se ptali i kluci z Totálního nasazení, ale těm jsem řekl, že koncert může proběhnout až po plesové sezoně, dále se ozvala i kapela Sto zvířat. Některé kapely, jako Škwor nebo Dymytry, už nás přerostly a vyžadují větší sály. Počítáme opět s Brutusem o Vánocích a dále máme rozjednané Wohnouty, kteří by u nás měli hrát v září po posvícení. Zajímavou show nabízí Rammstein Tribute, ale tam se nám zatím nepodařilo najít vhodný termín, tak nevím, zda to klapne.

A co velké akce jako Cyklování, Posvícení nebo Konšelský tuplák. Prozradíte vystupující?

Konšelský tuplák se koná 25. května a hlavním hřebem večera bude skupina UDG. Dále vystoupí Honza Roušar s živým jukeboxem a prostřídají si i místní menší kapely. V červenci na Cyklování se příchozí mohou těšit na hudebníka Lipa s kapelou, který vystoupí v pátek, a Realitu. Sobotu ještě řešíme. O posvícení v letním kině vystoupí letos Celest & Charles, což je funky uskupení, které už Rakovničané mohli vidět na Cyklování, dále České srdce, Lunetic a Wanastovi vjecy revival.