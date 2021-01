„Jeden z našich současných, který máme v letním kině, je dávno za hranicí životnosti a má spoustu neopravitelných vad. Je snad nejstarším strojem svého druhu v republice, který je ještě v provozu. Je jen otázkou času, kdy vypoví službu,“ upozorňuje ředitel KC Rakovník Jiří Karel.

Ten si již vyhlédl laserový projektor poslední generace, jehož hodnota přesahuje milion korun. „Projektor má velice nízkou spotřebu a zároveň vysokou životnost laserové projekce. I kvalita obrazu je výborná. Současný projektor z Tylova divadla bychom pak přesunuli do letního kina,“ plánuje Karel.

Druhá koronavirová fáze rovněž zhatila pořízení turniketů, které by měly být mobilní, takže by se mohly přesouvat v rámci kulturních zařízení. Pořizovací cena činí 330 tisíc korun. „Turniket by byl bezdotykový a je to poměrně důležitá věc. Spousta akcí je vyprodána a právě turniket eliminuje možnost, že by v sále bylo více lidí, než by mělo být,“ vysvětluje Karel.

Třetí z investic je stahovací plátno, které by mělo být umístěno do Tylova divadla a jehož předpokládaná hodnota činí zhruba půl milionu korun. „Jeho výhoda je, že roleta je zabudována před portál, pásmo samo sleze dolů, samo se vyšponuje a obraz se zvětší o zhruba o metr. Navíc mezi divákem nebudou žádné rušivé elementy,“ popisuje ředitel kulturního centra.