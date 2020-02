„Návštěva je možná v případě, že lidé nemají zjevné, ale ani nastupující příznaky respiračního onemocnění. Nechceme jít cestou striktního zákazu návštěv, protože jsou situace, kdy vážně nemocnému pacientovi může návštěva pomoci. Na druhé straně apelujeme na lidi, aby sami zvážili, zda jejich přítomnost nemůže hospitalizovaným uškodit,“ řekl ředitel nemocnice Tomáš Jedlička.

Ze škol a školek byla kompletně uzavřena ZŠ a MŠ Hředle, a to 30. a 31. ledna, 29. a 30. ledna byla rovněž uzavřena pavlíkovská základní škola. „Měli jsme téměř osmdesáti procentní nemocnost. Nemocné děti se ale tento týden vrátily, takže jsme už zase v normálním provozu,“ sdělil ředitel ZŠ a MŠ Pavlíkov Petr Šiler.

„V minulém týdnu jsem vyhlásila ředitelské volno, protože jsme měli jen tři děti ve školce a sedm dětí ve škole. Nyní je to o něco lepší, ve škole máme zhruba čtyřiceti procentní nemocnost, ve školce chybí sedmdesát procent. O dalším uzavření ale zatím spíš neuvažujeme, nechceme to totiž komplikovat rodičům, kteří pak nemají děti kam dát. Je to těžké,“ posteskla si ředitelka ZŠ a MŠ Hředle Iva Slámová.

V lubenské základní škole situace rovněž kulminovala minulý týden, z dětí základní školy byla nemocná zhruba čtvrtina, v mateřské škole chyběla více než polovina. „U menších dětí je to vždycky problematické, ale myslím si, že nemocnost není horší, než v předchozích letech,“ uvedl ředitel ZŠ a MŠ Lubná Radek Vyskočil.

Kritický minulý týden

Z rakovnických škol je na tom nejhůře 2. základní škola, kde v minulém týdnu dosahovala nemocnost téměř čtyřiceti procent. „Minulý týden nás to zasáhlo poměrně hodně. Teď se nám děti po jednodenních prázdninách a víkendu pomalu vracejí, takže jsme přešli k běžnému provozu,“ prozradil ředitel rakovnické „dvojky“ Zdeněk Brabec.

Na 1. základní škole se nemocnost dětí pohybuje mezi patnácti až dvaceti procenty, podobná je i situace na 3. základní škole. „Máme mírně zvýšenou nemocnost, ale není to žádná katastrofální situace,“ reagoval na dotaz Deníku Karel Folber, ředitel 1. ZŠ Rakovník.

„Z osmi set dětí jich ve škole přítomno zhruba šest set padesát. Minulý týden to bylo horší, nyní jsem učil ve třech třídách a chybělo vždy jen několik jedinců. Je to podobné jako každý rok v tuto dobu,“ popsal situaci v 3. ZŠ Rakovník ředitel Jan Křikava.