Studenti Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku dostávají úkoly zadané ve webové aplikaci Bakaláři, vypracované úkoly pak zasílají učitelům elektronicky. Kromě toho se pedagogové snaží využívat moderní technologie pro přiblížení učiva studentům – například pro výuku německého jazyka jsou využívané videokonference. Vyučující fyziky Vojtěch Delong pak svým žákům dokonce vysílá živý přenos své hodiny.

Studentka Tereza Nezbedová přiznává, že preferuje prezenční výuku před jakoukoliv jinou distanční formou, na druhou stranu je ale ráda, že dnešní technologie distanční studium umožňují a žáci mohou pokračovat ve svém vzdělávání i v takto nestandardní situaci. Tereze naopak vyhovuje, že si režim dne organizuje sama. Ráno si ráda přispí, což podle ní ocení i ostatní studenti.

„Jelikož nemám ráda, když se mi věci hromadí, tak se škole snažím věnovat každý den alespoň chvíli,“ dodala. Rodiče vycházejí Tereze podle jejích slov maximálně vstříc, a tak ji i vzhledem k přípravě na maturitu doma moc nezatěžují.

Tereza je žákyní maturitního ročníku, proto se jí dotknou i změny, které oznámil v pondělí ministr školství Robert Plaga na tiskové konferenci. Maturity by se nově mohly konat nejdříve jednadvacet dní poté, co se znovu otevřou školy.

Pokud by se středoškoláci vrátili do školy až po 1. červnu, nejspíš by podle ministra zkoušku z dospělosti neskládali. Maturitní vysvědčení by pak bylo vytvořeno na základě průměru známek z posledních třech vysvědčení. Přesné datum a podmínky maturity budou ještě upřesněny.„Myslím si, že rozhodnutí jsou správná, ale klidně bych uvítala otevření škol až po prvním červnu s tím, že by se braly průměry známek z posledních tří vysvědčení. Myslím si, že i tak je to dost stresová situace a pomohlo by to jak žákům, tak i učitelům v už dosti složité situaci,“ komentuje aktuální dění Tereza Nezbedová.

Autor: Tomáš Konopásek