Když rakovnická radnice na svých facebookových stránkách uveřejnila prodloužení uzavírky až do konce října o dalších pět měsíců, strhla se velká diskuze. „To se město seklo o pět měsíců? Původní termín uzavírky byl od 6. do 31. května,“ ptal se například Petr Branšovský. Na to reagovala mluvčí radnice Kateřina Hradilová, která celou situaci vysvětlila. „První uzavírka byla kvůli obnově vodovodu a další, která na ni navazuje, bude kvůli úpravám komunikace. Na webu města je zakreslen celý projekt dopravního řešení,“ uvedla mluvčí.

U křižovatky u rakovnického soudu se tvoří dlouhé kolony. | Video: Deník/Josef Rod

Na to reagoval uživatel Jiří Holátko. „To tady bude dopravní kolaps až do konce října? To si děláte srandu? Za takový kousek silnice platit firmu 5 měsíců,“ ptal se. Na dobu uzavírky reagovali i další, někteří poukazovali, že problém je především tehdy, když ulicí projíždí záchranná služba či hasiči. Dále také zmiňovali rozestavěný chodník, kdy je možné procházet pouze kolem Okresní správy sociálního zabezpečení.

Podle mluvčí radnice uzavírka potrvá do konce října v ulici Na Francouzích, která je uzavřena zcela a nachází se nad ulici Dukelských hrdinů. „Částečná uzavírka ulice Dukelských hrdinů bude pravděpodobně kratší dle postupu stavebních prací,“ doplnila Hradilová.

Situaci následně dovysvětlil zastupitel Pavel Holub. „V současné době při ní probíhá přeložka vedení. Následně proběhne stavba vybočení komunikace a chodníku včetně propojení na připravenou rampu a schodiště. Dále bude provedena konstrukce vybočené komunikace a provedena spodní asfaltová vrstva. Toto bude dokončeno zhruba do 20. června . Následně bude již pěší provoz probíhat po nově dokončeném chodníku a provoz automobilů převeden na v současné době uzavřenou polovinu vozovky. Uzavřena bude naopak druhá polovina vozovky včetně chodníku. Ta bude zrealizována zhruba do 10. července,“ pronesl Holub.

Následně, až skončí uzavírka v Plzeňském kraji vedená přes Rakovník, bude o jednom víkendovém dni (13.,14 nebo 20.,21. července) položena obrusná vrstva komunikace za úplné přibližně osm hodin trvající uzavírky. Tím bude ukončeno omezení dopravy v této křižovatce.

„Následně, zřejmě v závěru stavby, až bude dokončena rekonstrukce ulice na Francouzích, zhotovitel dokončí směrovou úpravu křižovatky a nový přechod pro chodce do Libertinovy ulice. Tady bude provoz opět řízen semafory, a to dva a tři týdny. Aktuálně by chodci směřující z města z nebo do nemocnice, nebo přes nemocnici měli přibližně tři týdny používat již nově vybudovaný chodník od Nábytku Zoubek a pokračovat ulicí Pod Nemocnicí až na křižovatku s ulicí Vackova a tou do nemocnice,“ dovysvětlil situaci Pavel Holub.