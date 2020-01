O vánoční čas si řada Rakovničanů stěžovala na pochmurnou atmosféru v centru města. Nejčastěji zmiňovali absenci vánočních trhů s „klasickými” dřevěnými prodejními stánky, které mají například v nedalekém Kladně u radnice, ale také v Berouně. Podle některých dalších by bylo vhodné, kdyby město objednalo do centra o vánoční čas i ledovou plochu.

„Ledová plocha v centru by se mi moc líbila. Na Kladně ji mají, hned vedle jsou dřevěné stánky, konají se tu pravidelné koncerty. To náměstí o vánoce žije. V Rakovníku jen ojedinělými akcemi. Ano, mohu jít na zimní stadion si zabruslit, ale to není to kouzlo. Tam mohu chodit od září,” řekl Marek Novotný.

Vedení radnice podle mluvčího Jiřího Cafourka plánuje do budoucna umístění dřevěných prodejních stánků, stejně tak chce pokračovat v akci Rakovnické nadělování. To se v prosinci konalo poprvé. „Akce se uskuteční i v letošním roce, a to minimálně ve stejném rozsahu. Vzhledem k tomu, že se ve městě nachází zařízení s ledovou plochou s možností veřejného bruslení, tak vedení radnice v současné době neuvažuje nad umístěním ledové plochy na Husovo náměstí,” dodal mluvčí Jiří Cafourek.