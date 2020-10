Lékař Jan Seemann: Nejhorší je, že nikdo neví, co přijde

Jan Seemann pracuje osm let pracuje na anesteziologicko - resuscitačním oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku. Letošní rok považuje za zdaleka nejnáročnější, který doposud zažil. „Před koronavirem mám velký respekt. A to nejen já, ale každý z nás, kdo v nemocnici pracuje. Musíme se mít stále na pozoru, ale se strachem do práce jít nejde. To bychom tu práci dělat nemohli,“ předeslal Jan Seemann.

Jan Seemann, lékař na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení Masarykovy nemocnice. | Foto: Deník / Josef Rod

Na oddělení ARO zatím zažívá pouze jednotlivé případy covid pozitivních pacientů, někteří z nich ale byli i v kritickém stavu. Naštěstí žádný prozatím nezemřel. Personál je pochopitelně vybaven respirátory, rukavicemi a dalšími nezbytnými pomůckami. „Je to náročnější, ale bohužel to k dnešní době patří a je to nezbytné. Náročné je to především pro sestřičky, které s pacienty v boxu tráví opravdu dlouhou dobu,“ poznamenal lékař. Rodiče mají z distanční výuky obavy Přečíst článek › V nemocnici se musela na jednotlivých oddělení udělat bariérová opatření, neboť zde není vyčleněno jedno infekční oddělení, ale pacienti s covidem se nacházejí hned na třech. Lůžek je sice dostatek, horší je to ovšem s personálem. „To nás opravdu trápí. Zatím je v karanténě jen pár zaměstnanců, ale pokud by přibývali další lékaři a sestry, byl by to skutečný problém,“ uvědomuje si lékař. Nálada tedy v nemocnici není zrovna veselá. „Situace není moc příznivá, protože nikdo neví, co přijde. Situace je opravdu nepředvídatelná. Zatím ovšem nevládne vyloženě panika. Snažíme se připravit, jak nejlépe umíme,“ ujistil Seemann.

