Vedoucího dopravního inspektorátu je pro změnu toho názoru, že zvěř na Rakovnicku je přemnožená. Jisté ovšem je, že řidiči by měli dát nohu z plynu, neboť následky mohou být osudné. Rakovničtí policisté zaznamenali od začátku roku 210 srážek s lesní zvěří z 730 dopravních nehod, vloni bylo za celý rok 222 střetů, předloni 191.

„Střetů je opravdu hodně, jezdíme k nim dvakrát za den a jde to každoročně nahoru. Podíl nehod je opravdu až neskutečný. Zvěř je podle mě přemnožená, ale myslivci s tím nic nedělají. Oslovovali jsme několik mysliveckých sdružení, aby spolupracovali podobně jako třeba na Lounsku, kde zakoupili různé odpuzovače, pachové konzervy, ale u nás se ozvalo jen jedno myslivecké sdružení někde na Řevničovsku, ostatní o to nemají zájem,“ popisuje vedoucí dopravního inspektorátu Rakovník Ladislav Heller.

Nejnebezpečnějšími úseky, kde dochází k častým střetům, jsou především silnici mezi Rakovníkem a Rudou a Rakovníkem a Křivoklátem. „Ale jinak je to skoro všude po Rakovnicku. Směrem na Olešnou jsou zase přemnožení divočáci, kteří mají hlad a tak chodí až k obydlím,“ povšiml si Heller.

Lesní hospodáři mají ale na současnou situaci zcela jiný názor. Například podle jednatele Městských lesů v Rakovníku Jiřího Lengyela je hlavní příčina současná covidová situace i relativně hezké počasí. „Přemnožená zvěř je podle mě mýtus. Jsou lokality, kde je jí více, když má potravní a úkrytové oblasti, někde je jí méně, ale hlavně je to tím, že je rušená celých 24 hodin. Spousta lidí, co je na home office nebo na rodičovské vyráží na cyklostezky, do lesů na houby, do polí na procházky a venkovní prostor nikdy nebyl zatížen tak, jako nyní. Zvěř ztrácí přirozené prostředí a je honěná sem a tam,“ vysvětluje Lengyel, který denně potkává po lese v podvečerních hodinách rodiny s baterkami. „Pak dochází k tomu, že třeba divočáky houbaři vytlačí do trní a šípků mezi Jílákem a Rakovníkem,“ upozorňuje.

Také podle Radka Adama, lesního správce Lesní správy Křivoklátsko, není příčinou častých, někdy i fatálních srážek přemnožení lesní zvěře. „Naopak bych řekl, že proti předchozím letům je na znát její úbytek. Je neskutečné, co se nyní v lese odehrává, kolik tam chodí lidí, zvířata jsou pak v neustálém stresu. Navíc řidič jezdí nepřiměřeně rychle, jsem toho svědkem každým dnem,“ popisuje Adam.

Některá myslivecká sdružení instalují podél cest tzv. pachová zradidla, která mají zabránit, nebo alespoň zbrzdit zvěř přebíhající přes cestu. Na Křivoklátsku je ovšem takových zábran proti zvěři minimum. „V lesních úsecích nejsou pachové ohradníky úplně košer, spíš se to dělá v polních úsecích, kde to má větší efekt, protože to zabraňuje škodám na polních v plodinách. Ani žádné ohradníky nedáváme,“ říká Adam.

Nejnebezpečnějšími úseky jsou podle správce silnice od Nižbora na Lány a z Křivoklátu na Nový Dům a na Rakovník. „Jsou tam rovné úseky, kde na to řidiči šlápnou a jedou třeba stovkou. Přitom by se tam mělo jezdit maximálně šedesát. Když v takové rychlosti trefíte jelena, může to mít fatální následky,“ upozorňuje Adam.