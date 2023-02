Příměstské tábory byly naplněny téměř okamžitě. „Některé mají menší kapacitu, třeba keramický týden je určen pro nejvýš patnáct dětí, Léto rakovnických dětí má trojnásobnou kapacitu,“ dodala Bechnerová.

V cyklovariantě Léta rakovnických dětí byla ke čtvrtečnímu dopoledni poslední dvě místa. Tento tábor pro děti do devíti let se koná od 7. do 11. srpna.

Také pobytový tábor v Třímanech s celotáborovou hrou Piráti, který je určen dětem od 6 do 12 let, nabízí ještě několik volných míst. Koná se od 16. do 22. července v rekreačním středisku U Mloka.

Vodácký kemp míří na Ohři

Rychle se plní také letní tábory v centru Drak v Rakovníku. „Tři turnusy máme plně obsazené a u zbylých termínů nám zbývá už jen pár volných míst. Tábory máme tematické, většina z nich je pořádána pro děti od pěti let, když jsou šikovné, mohou i čtyřleté. Pouze vodácký kemp je až od deseti let. Děláme ho už třetím rokem, vždycky jsme sjížděli Berounku, letos Ohři,“ připomněla ředitelka centra Andrea Nytrová Parobková.

Z příměstských táborů bylo ve čtvrtek ještě několik volných míst v turnusu Rychlé šípy (10. - 14. července), Po stopách lovců mamutů (17. - 21. července), Cesta kolem světa (24. - 28. července) a největší šance na přihlášení svých dětí mají nyní rodiče u srpnového turnusu Zvonilka a velká záchranná výprava. Ceny táborů jsou tři tisíce korun, pobytový vodácký kemp stojí čtyři tisíce korun.

Už čtvrtým rokem se v Rakovníku koná cyklo kemp v rámci projektu Děti na kolech. Příměstský kemp se koná od 24. do 28. července denně od 8 do 16.30 hodin. „Zázemí máme v sokolovně, ale snažíme se s dětmi být sto procent času venku. Učíme techniku na umělých překážkách a stejné dovednosti jezdíme trénovat i do terénu, na dopravní hřiště a na výlety. Každý účastník kempu dostává v pátek po slavnostním závodě tričko s grafikou kempů. Závodem chceme rodičům ukázat, co jsme děti za týden naučili,“ popsala Kamila Netíková a připomněla, že v jednom dni čeká děti i výlet do Prahy na terénní koloběžky. Na kemp se mohou přihlásit děti ve věku od 5 do 12 let na stránkách detinakolech.cz. Ke čtvrtečnímu dni bylo volných dvacet míst.

Volná místa má zatím na svých táborech i Fotbalpark Pavlíkov, který pořádá od 8. do 15. července příměstský i pobytový tábor. Pro holky taneční, pro kluky fotbalgolfový.

Léto v Hředli na koních

A ještě několik málo volných míst je v jezdeckém táboře JK Spongilit Hředle. Potvrdila to jeho majitelka Jarmila Štolcová, Příměstský tábor má dva turnusy, od 17. do 21. července a od 7. do 11. srpna. Určeny jsou dětem a mládeži od 6 do17 let. Na programu jsou nejen jezdecké tréninky pod vedením licencovaného instruktora, ale také vyjížďky do přírody, soutěže či závěrečné hledání pokladu. „Naší snahou je, aby se každý dostal za den dvakrát do sedla, i proto je kapacita tábora omezena na pouhých 15 dětí. Máme ještě několik volných míst a přijímáme i náhradníky,“ dodala Štolcová.