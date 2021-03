Dům dětí a mládeže Rakovník nabízí klasické příměstské tábory jako Letní prázdniny v klubu, několik turnusů Léta rakovnických a novostrašeckých dětí či keramické týdny.

„O všechny tyto tábory je obrovský zájem, především pak o keramické týdny. Tam je kapacita čtrnáct dětí a bývají hned plné. Poslední volná místa zbývají v Létě rakovnických dětí, ale vždy tak jedno nebo dvě. Několik míst je v Létě novostrašeckých dětí, jinak se všude jen přijímají náhradníci nebo je to plně obsazené,“ přibližuje Tomáš Doležal, vedoucí propagace DDM. Již pouze náhradníci se přijímají i v pobytových táborech v Kralovicích a Třímanech.

Dům dětí a mládeže běžně nabízí několik kroužků, které jsou v tuto chvíli zmrazeny, přesto se v době lockdownu snaží vymyslet alespoň nějakou aktivitu. „Těsně před zpřísněním opatření jsme dělali i orienťáček, ale jak to bylo v několika hodinách, lidé se tam občas setkávali, tak jsme byli nuceni od toho ustoupit. Proto vymýšlíme úkoly, které jsou v rozmezí týdnů, například naučnou jarní stezku a jak je vidět od lidí, kteří si vyzvedávají odměny, tak i o tyto úkoly je zájem,“ potvrzuje Doležal.

Co se týče akcí, v plánu jsou čarodějnice v parku, i když ty jsou zatím s velkým otazníkem. Konání Zlaté kuličky či Dětského dne, akcí spadající na konec jara, se zdá být již pravděpodobnější.

Centrum pro děti, mládež a dospělé Drak si pro děti vymyslelo letos čtyři noviny, a sice příměstské kempy s různou tématikou. Jeden je zaměřený na divadlo, druhý je parkurový, třetí vodácký a čtvrtý taneční. Dále jsou v nabídce další příměstské tábory a jeden pobytový – vodácký.

„Tábory jsou minimálně z půlky zaplněné. Především parkurový bývá vždycky hned obsazený, naopak v tanečním či divadelním kempu ještě místo je. Termínově zbývá jeden týden v červenci, srpen je zatím méně obsazený,“ popisuje Andrea Nytrová Parobková, která věří, že se tábory obejdou bez striktních opatřeních. „Letos jsem to plánovala hlavně do lesa, do přírody, tak snad už bude v létě proočkováno dostatečné množství lidí a roušky či respirátory budou jen třeba v hromadné dopravě,“ doufá předsedkyně centra Drak.

Ta také prozradila, že by Rakovničané nemuseli přijít ani o tradiční čarodějnice, které by se stejně jako vloni měly na Tyršově koupališti uskutečnit na konci července. V plánu je také například i kouzelný les.

Tábor, konkrétně Modelářský, nabízí také Letecko modelářský klub Rakovník, a to již více než dvacet let, letos ve dvou srpnových turnusech. „Zatím jsou přihlášeny tři děti. Ještě jsme to s kolegy neprobírali, kolik dětí jsme schopni přijmout, ale předpokládám, že zhruba dvacet na turnus,“ uvedl Jan Kratochvíl. Příměstský tábor se koná v areálu rakovnického letiště ve velkém party stanu.

LMK Rakovník také plánuje pro letošek několik akcí pro veřejnost, v červnu například Rakovnické minimakety, v červenci Rakovnická upoutanec, v srpnu by se měla konat tradiční Model Air show.