Třeba na chirurgii denní počty ošetřených vzrostly z běžných 15 – 20 na zhruba 30. „Z dětských táborů k nám přicházejí pacienti s výrony kotníků nebo zlomeninami končetin. Ošetřujeme i zraněné cyklisty, u nich to bývají také zlomeniny končetin, klíčních kostí nebo otřesy mozků,“ uvedl primář Chirurgického oddělení Nemocnice Rakovník MUDr. Marek Mašík.

Rakovničtí chirurgové však musejí řešit i závažnější případy. K ním patří i úrazy na cirkulárce. „Nedávno jsme tu měli jednoho pána, kterému kotouč pily uřízl ukazováček a palec. Bohužel poranění cirkulárkou bývají většinou tříštivého charakteru a tedy nevratná. Je bezpečnější pracovat s ní bez rukavic, protože kotouč se může za ně zachytit a následně poranit ruku,“ upozornil primář Mašík.

Lékaři také ošetřovali dvanáctiletého chlapce, který se zranil, když skočil po hlavě do Berounky a udeřil se o kameny. „Měl potrhaný obličej a pohmožděný hrudník. Lidé by si měli dávat pozor, když skáčou do vody a neskákat tam, kde to neznají a může to být nebezpečné,“ varuje primář Mašík. Vytížené je o prázdninách i interní oddělení. Tomu kvůli naplněné kapacitě vypomáhají i jiná oddělení, zejména chirurgie. „Velkému náporu pacientů čelíme zejména v souvislosti s tropickým počasím. Nejčastěji hospitalizujeme pacienty v seniorském věku, řešíme dehydrataci a její důsledky, bakteriální infekce. Další skupinu zastupují pacienti, kteří si naopak moc dopřávají, hřeší v dietě a experimentují, prim však hraje alkohol,“ uvedla zástupkyně primáře MUDr. Simona Vaníková,

Letos je slabá houbařská sezona a naštěstí proto téměř nejsou ani otravy houbami. Časté jsou však bodnutí hmyzem. „Celkové i lokální alergické reakce po bodnutí včelou či vosou řešíme prakticky denně. Ojediněle vyšetřujeme pacienty s anamnézou přisátého klíštěte, bohužel jsme již diagnostikovali jednu pacientku s klíšťovou encefalitidou,“ řekla MUDr. Vaníková.

Autor: Jan Ziegler