Letošní parlamentní volby táhnou. Seniory i mladé

Rakovník /FOTOGALERIE/ – Letošní volby do Poslanecké sněmovny, které odstartovaly úderem páteční čtrnácté hodiny, se mohou podle dosavadních průzkumů pochlubit silnou účastí. Někde se na jejich začátek dokonce čekalo.

Třeba před klubem DDM v Čermákových sadech, kde zasedla komise v čele s předsedkyní Jaroslavou Holíkovou. První netrpěliví voliči tu čekali už deset minut před čtrnáctou. Voličce Antonii Kramelové ale čekání nevadilo. K urně šla jako vůbec první. Odvoleno tak měla dvě minuty po začátku voleb. „K volbám chodím vždycky, každý rok,“ svěřila se Rakovničanka.



Ještě před oficiálním začátkem postávalo před volební místností asi pět dalších občanů. Mezi nimi i manželský pár, který volby pokládá doslova za nutnost. „Proč jdu k volbám? Protože je to nutné pro to, aby se změnila politická situace, která je podle mě momentálně na velice nízké úrovni. Samé nadávky, osočování a hyenismus,“ znělo z úst muže, jenž si nepřál být jmenován.



Podobné zkušenosti měla také komise z 1. ZŠ Rakovník. Necelou hodinu po začátku voleb byla podle Marcela Šimšy, který ve volební komisi sedí již poosmé, účast hojnější než v předchozích volbách.



„Docela nás to překvapilo, zatím lidé chodí průběžně pořád,“ řekl Šimša, jenž za léta, co je členem komise, zažil už nejednu perličku. „Ale to většinou bývá až k večeru. Už se kolikrát stalo, že někdo do urny hodil třeba i občanku. Ale nic závažného zatím nebylo, ani jsme nemuseli volat ochranku,“ smál se Marcel Šimša.



To, že letošní volby do Poslanecké sněmovny lidi táhly, potvrdila i dlouholetá členka komise v Rabasově galerii Eva Kvasničková. „Účast je zatím o trošičku vyšší než v minulých volbách. Ve dvě hodiny tady ve frontě stálo asi patnáct lidí. Jinak tady byla už paní, které bylo devadesát, ale i první volička. Chodí mladí i staří, ti mladí možná více než dříve,“ uvedla Kvasničková, která už coby členka komise pamatuje minimálně šest voleb.



„Už to ani nepočítám, ale šest, sedm voleb jsem v komisi zažila.“ Podle Kvasničkové zatím nebyl žádný incident. „Nikdo se s námi nepral, nikdo nám nenadával, akorát jeden pán měl propadlou občanku. To se stává celkem běžně. Jednou nás někdo i žádal, zda bychom dělali, že to nevidíme. Pak k nám chodí jeden pán, který nechce, aby se nahlas říkalo jeho jméno, že prý je tady v utajení,“ dodala s úsměvem Kvasničková.



Nudit se nestačili ani v osmém volebním okrsku v Tylově divadle. Lidé tam k urnám mířili v pravidelných intervalech. Také předsedkyně místní komise Hana Hrychová hodnotila letošní účast. „Jsem u voleb už po osmé, ale je to pro mě pokaždé jiné. Kdybych měla tipnout, tak říkám čtyřicet procent,“ svěřila se se svým odhadem.



Letos tam členové komise nabízeli voličům sladké bonbony. Ne vždy to tu ale měli s dárky pro voliče jednoduché. Když tu v minulých letech stála váza a v ní oranžové růže, stěžovat si na jejich nevhodnost přišla až kontrolní komise. „Na žádost jsme květiny museli odstranit. Kdyby měly jinou barvu, tak by to asi nevadilo. Je to stejné, jako kdybychom tu měli třešničky nebo modrého ptáka,“ zavtipkovala předsedkyně Hana Hrychová.



Krátce před třetí do divadla dorazil volit také místostarosta města Miroslav Samaš. Ve dveřích volební místnosti se střídal s jednou z nejstarších voliček ve městě, devadesátnicí Jaroslavou Zikánovou. Volit přišla po svých a s úsměvem. „K volební urně jsem chodila každoročně. Dnes jsem přišla proto, abych zavzpomínala na doby, kdy jsme chodili volit s manželem. Abych zkrátka udělala to, co jsem dělávala dřív,“ řekla stále vitální seniorka.



Ne všichni starší občané však mají to štěstí, že zvládají k volbám dojít po svých. Možnost nechat si k sobě domů přinést přenosnou volební urnu tak vítají. Komise s ní už tradičně zamířila také do Domova seniorů. Pro Stanislavu Fraňkovou i Milušku Šindlerovou bylo vhození volebního lístku vítaným zpestřením.



Při volbách na šestém a čtrnáctém okrsku v Městské knihovně Rakovník panovala dobrá nálada. Smála se jak komise, tak voliči. Těch ze zástupců mladších ročníků se tu sešlo víc než dost. Volit přicházely i celé rodiny.



Volilo se také na 2. ZŠ Rakovník. Do desátého okrsku vyrazila s obálkou v ruce třeba Květoslava Švarcová „Od osmnácti let jsem nevynechala jediné volby. Nedovedu si představit, že bych nešla. Volby jsou pro mě důležité, i když mě někdy zklamou. To, když neskončí podle mých představ,“ řekla s úsměvem před tím, než lístek do urny vhodila i letos. Zároveň přiznala, že na letošní volby se jí příliš lehce nešlo. „Je to pro mě taková smutná cesta. Poprvé jdu volit bez manžela. Byl velký vlastenec a velmi mu záleželo na tom, kam naše země směřuje,“ přiznala pravidelná volička.