„Letošní úroda je z důvodu poočasí určitě horší než v loňské roce. Co se týče brambor, tam je to od pěstitelů katastrofa, protože byly moc velké deště a raná odrůda dost postihne vláhu. Polní okurky a rajčata – to je také hrůza. Pouze papriky, které jsou skleníkové, jsou v pořádku,“ popisuje majitel velkoobchodu s ovocem a zeleninou Tomáš Kraus. Lidé si rovněž stěžují, že jim neklíčí mrkev ani petržel.

Podle sekretáře rakovnického zahrádkářského svazu Jaromíra Bouška se díky červnovým srážkám u rajčat i okurek objevovaly houbové choroby. Menší úrodu nakládaček potvrdila i vedoucí prodejny Ovoce-zelenina na Husově náměstí Michaela Hrdinová . „Nakládaček není moc, takže cena se zvýšila. I lidé, co nám chodí, říkají, že se toho moc neurodilo. I sezonního ovoce je méně, třeba broskvoně hodně pomrzly a moc broskví se neurodilo,“ povšimla si Michaela Hrdinová.

To Tomášovi Krausovi se co se týče broskví dařilo, ale švestkám či třešním nikoliv. „Broskvoň mám obalenou slušně, ale švestky a třešně, to je bída. Jablíček je dost, ale jsou nevzhledné,“ popisuje Kraus.

Že je letošní rok co se týče úrody velmi bídný potvrdil i místopředseda rakovnického svazu zahrádkářů Václav Vohralík. „Loňský i letošní rok je tragický. Zejména v naší oblasti v Podkrušnohoří. U Žatce jsou ještě Nechranice, tam tam je to o něco lepší, ale jinak jsme v nejsušší oblasti. V zimě navíc nebyly žádné srážky, pak přišly pozdní jarní mrazy a už se to nespravilo. U vysokokmenů, které mají silnější kořenovou soustavu než typová zakrslá podnož, proschly vršky kořenů a stromy odcházejí,“ říká Vohralík, podle něhož je důležité umět s vláhou hospodařit. „Proto bych v tomto případě doporučoval kapkovou závlahu. Zavlažování postřikovačem je sice účinné, ale když tam musíte dát pár milimetrů, tak se to rozbahní a v místních těžkých jílovitých půdách, které jsou chmelařské, se voda nedostane k semenům,“ vysvětluje Vohralík, který například o okurek, které letos byly bídné, doporučuje dělat vertiko systémem. „Musí se ale dělat postřiky proti plísním. Z odrůd doporučuji pěstovat hlavně Gracie a Multifruit,“ doporučuje Vohralík.

Zelenině se moc nedařilo, letní ovoce pomrzlo, to podzimní, jako jablka a švestky, zatím nevypadá tak špatně, což dělá radost především výrobcům moštů. „S meruňkami a třešněmi to letos není nic moc, ale podzimní ovoce vypadá dobře. Pokud nepřijdou kroupy nebo jiná pohroma, tak by to mohlo být lepší než vloni,“ myslí si Karel Poch z mšecké moštárny.