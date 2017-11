Letošních brambor je méně a jsou dražší

Rakovnicko – Před dvěma lety to byla bída, minulý rok nadprůměr a letos je to s bramborami opět slabší. Právě tak nejčastěji hodnotí poslední tři roky úrodu brambor farmáři a zemědělci z Rakovnicka. Většina z nich má své stálé zákazníky, kteří si od nich brambory pravidelně kupují, navzdory rostoucí ceně. Dovozové brambory ze supermarketu se prý těm českým svou kvalitou zdaleka nevyrovnají.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/imago stock&people

„Brambor bylo letos málo a hned byly pryč. V dřívějších letech jsem jich prodával mnohem víc. Přišla ale Mandelinka i sucho a dopadlo to bídně. Tu trochu, co jsem měl, jsem prodal, ale teď už opravdu nemám nic,“ konstatoval rakovnický soukromník, který brambory pěstuje na ploše čítající něco málo přes hektar. Brambory u něj oproti loňsku podražily o dvě koruny. Z pěti na sedm korun za kilo.



Tato cena je však jedna z těch nejnižších. Většinou se dnes pohybuje kolem deseti korun. Za tolik kilo brambor prodává drobný zemědělec Vít Hejda z Lužné. Na letošní „bramborovou“ sezonu si ale navzdory celorepublikovým mizerným výsledkům příliš nestěžuje.



„Letošní sezona? U brambor zrovna mizerná nebyla. Nebo alespoň my jsme s nimi byli letos docela spokojení. Sucho bylo naštěstí v době, kdy brambory ještě pořádně nerostly, takže ty se s ním vypořádaly docela slušně. Nějaké procento dolů ve výnosech tam je, ale oproti suchu, které panovalo v roce 2015, kdy jsme sklidili méně, než jsme zasázeli, tak to letos bylo docela dobré,“ zhodnotil farmář z Lužné.



Nakonec i on zdražil, ale pouze částečně a ne o moc. „Vlastně jen o korunu, letos u nás brambory stály deset korun za kilo. Před dvěma lety to ale bylo kritické. Neměli jsme co prodávat. Cena tehdy byla i na dvanácti korunách,“ vzpomínal Vít Hejda.



Jeho farma má necelých 230 hektarů, z toho brambory pěstuje na hektaru půdy. Zákazníci si u něj mohou koupit dvě odrůdy: žlutou Peronu a červenou Lauru.



„Samosběr brambor neděláme, prodáváme je napytlované. Lidé brambory nejdřív ručně vyberou, pak se ve skladu ještě vytřídí a teprve potom expedují. Není to průmyslové, jako u brambor z velkých řetězců. Často od svých zákazníků slýchám stížnosti na brambory z marketů, zvláště ty dovozové. Že prý se to nedá jíst,“ podělil se o své postřehy luženský farmář Hejda.



Obyvatelé Rakovnicka míří pro brambory také k soukromníkovi Pavlu Benešovi z Krakova. Ten nyní brambory pěstuje na 40 arech, dříve to podle jeho slov bylo na ploše mnohem větší. I jemu si stálí odběratelé stěžují na brambory, které si u nás lze koupit z ciziny. „Stížnosti na marketové brambory z dovozu slyším z různých stran. A sám se o jejich kvalitu a cenu zajímám, když chodím nakupovat. Já pěstuju odrůdy Marabel, ty jsou žluté a červenou odrůdu Laura. Lidé těm červeným ale pořád nevěří, asi je odrazuje ta barva a dřívější využití pro lihovary. Žluté jsou u zákazníků pořád oblíbenější,“ shrnuje Pavel Beneš.



A jak on hodnotí letošní úrodu? „Letos je to takový průměr, střed. Sezona, co se týče výnosů, nebyla tedy vyloženě špatná, ale není to nadprůměrný loňský rok. Na ceně se to u mě ale výrazně nepodepisuje, dlouhodobě ji držím pod desetikorunovou hranicí,“ dodal místní zemědělec.



Ceny brambor se snaží udržovat ve stejné výši také v prodejně ovoce a zeleniny na rakovnickém Husově náměstí. Detaily prozradila zelinářka Michaela Hrdinová: „Cena se stabilně pohybuje mezi deseti až dvanácti korunami, minulý rok to bylo stejné. Přesto ale letos pociťujeme menší zájem ze strany zákazníků. Jestli za to můžou samosběry, to nevím. Můžu ale zhodnotit, že dříve se prodávalo víc brambor na uskladnění. Z finančního hlediska je to pro lidi i výhodnější, když si brambor koupí celý pytel. Už v minulém roce se ale poptávka začala měnit, je větší zájem o odběr. Teď máme třeba klasickou odrůdu Marabel, ale i červené brambory, které si lidé kupují spíš do salátů.“



Někteří oslovení Rakovničané mají to štěstí, že nákup a cenu brambor řešit nemusí. Dostávají je od příbuzných, kteří si je v malém a pro osobní potřebu pěstují. Jiným ale jejich cena dělá vrásky na čele.



„Dnešní cena brambor mi moc přijatelná nepřipadá. Jsou hrozně drahé. Na trzích to jakž takž jde. Ne, že by to tedy bylo nejlevnější, ale v krámu jsou brambory opravdu drahé. A když jsou náhodou levné, tak stojí za prd,“ shrnula oslovená Hana Řehová z Rakovníka.