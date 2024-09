/FOTO,VIDEO/ Centrum Drak v Rakovníku s Václavem Procházkou organizují ve středu U Dráčka materiální sbírku na pomoc městu Krnov, které je zdevastované po povodních. Lidé sem nosí věci od ranních hodin a mohou až do 19 hodin, přijímací doba je prodloužená. Do sbírky se zapojily také obce.

Zapotřebí jsou například gumáky, kalová čerpadla s hadicemi, hygienické potřeby, dezinfekce na ruce bez potřeby vody a na povrchy, Savo, rukavice, čistící prostředky, odvlhčovače, topidla a přímotopy, balená voda, trvanlivé potraviny či lopaty. „Lidé nosí od všeho něco, nápor očekáváme později odpoledne, kdy sem povezou vybrané věci i obce. Co by bylo super, kdyby někdo přivezl, jsou třeba hrábla na sníh. Paní říkala, že sehnala jedno, že jich moc není. Dále lopaty, kýble, těch je také málo ,rukavice, hadry. Potřeba je i balené pečivo, takže v podstatě skoro všechno, včetně věcí z lékáren. Takže obvazy, náplasti, nurofen, dezinfekce na poranění. Příští týden to zřejmě opět zorganizujeme a uděláme další výjezd,“ hlásila kolem 13. hodiny středeční Andrea Nytrová Parobková s tím, že se budou snažit vyslechnout prosbu obcí o konkrétní věci.

Do Dráčku dorazili například již zástupci Mutějovic, kteří přivezli čtyři balíky čerpadel s hadicemi, dále Pavlíkov, Jesenice, Slabce, plánují přijet také Čistečtí a zřejmě i další.

Ráno se materiál bude nakládat a odveze do Krnova. „Ve městě mají sklad, kam si přijedou starostové malých obcí s dodávkami a naloží si to přímo oni. Takže si to nemůže vzít jen tak někdo. Bude se to rozdělovat přímo starostům a ti si to následně rozdělí potřebným,“ uvedla Nytrová Parobková.