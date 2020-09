Ve stanu se bude volit následující den, tedy ve středu 30. září od 7 do 15 hodin. V případě druhého kola voleb opět ve středu 7. října. Tuto informaci potvrdila Rakovnickému deníku tisková mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová. „Co se týče města, to zajistilo pouze místo, vše ostatní zajišťuje krajský úřad ve spolupráci s armádou,“ uvedla mluvčí.

Zvláštní způsoby hlasování tedy budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem. Také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

Pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem přímo domů. Hlasování bude probíhat od páteční sedmé hodiny ranní do sobotních 14.00 hodin.

V případě, že se občan bude nacházet v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno, bude tam vyslána ve čtvrtek či v pátek speciální komise pro hlasování.