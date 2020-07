„Po otevření na konci května byla návštěvnost slabá, postupně se začíná zlepšovat, ale ještě to není ono. Pouze minimum lidí chodí pouze do venkovního areálu na celý den, přestože je zde velmi zvýhodněné vstupné. Spíš využívají variantu, že si zaplatí třeba tři hodiny ve vnitřním aquaparku a využijí bonusu, že je v ceně vstupenky i možnost odskočit si ven zaplavat,“ popisuje Dušan Godeša, jednatel společnosti ÚMK Rakovník, která nově zrekonstruovaný rakovnický aquapark provozuje.

Nepříliš využívaná je také například sauna, avšak podle Godeši je v létě o saunu vždycky nižší zájem než v chladnějších obdobích.

Jednatel ÚMK Rakovník si naopak povšiml, že aquapark začala hojně využívat také dospívající mládež, která si dříve krátila čekání na autobusový spoj popíjením koly. „Vhledem k tomu, že vstupné je pro děti hodně zvýhodněné a za dvě koly zaplatí stejně, jako za aquapark, spousta dětí této možnosti opravdu využívá a dělají něco pro sebe, což mě moc těší,“ pochvaluje si.

V aquaparku je po znovuotevření také možné pronajmout si některou ze dvou tělocvičen a rezervace začínají přibývat. „Pomalu se nám to rozjíždí. Tělocvičnu si může pronajmout kdokoliv, pronajímají se v hodinovce a už tam mám poměrně dost objednávek, například z Domu dětí a mládeže, cvičí tu i Lentilky. Cena není přemrštěná, cvičenci si odcvičí lekci a pak mohou zajít třeba do bazénu,“ popisuje Godeša.

Plavání s monoploutví

Další novinkou je plavání s monoploutví. Jedná se o dvacetiminutové zážitkové lekce, které se konají ve skupinkách pěti až šesti dětí. „Udělali jsme to proto, aby se děti mohly vyblbnout a vyzkoušet si plavat s ploutví v kostýmu mořské panny. Vyhradíme jim dvě dráhy a budou plavat s vyškoleným instruktorem,“ přibližuje jednatel ÚMK Rakovník.

Kurz je určen také pro rodiče a termín prvního z nich je naplánován na 2. srpna. Cena kurzu činí 150 korun a je nutná rezervace.

Co se týče plavecké školy, ta začne nakonec až po letních prázdninách, však jak potvrdil Dušan Godeša, zájem o ni byl už před vypuknutím koronavirové krize. „Přijali jsme poměrně velké množství přihlášek, ale po omezeních jsme ji pustili a řekli jsme si, že to rozjedeme až na začátku školního roku. V létě stejně jezdí spousta rodin na dovolené,“ vysvětluje Godeša.

AquapRak se hned po svém otevření potýká s občasnými reklamačními závadami, například kvůli úniku vody z velkého bazénu bylo otevření vnitřního areálu posunuto až na 24. června. Podle Dušana Godeši bude vylaďování drobností běh na dlouho trať. „Je to zkrátka velice složitý systém a čím více toho je, tím více se toho může rozbít. Nedávno to bylo například čerpadlo. Je to dlouhodobý proces a ještě dlouho potrvá, než si to sedne,“ uvědomuje si jednatel ÚMK Rakovník.