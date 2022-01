Maminka Lucie Herbová například již čtvrtý měsíc u své tří a půl roční dcery bojuje s kašlem a rýmou, které se jí neustále vrací. Za tu dobu volala třikrát svému pediatrovi, a to tehdy, když už se zdála situace neúnosná. Nezabíral Stoptussin, Tusical, jitrocelové ani fenistilové kapky. „Vždycky dcerka byla pár dní dobrá a pak to začalo nanovo. Minulý týden ke mně v noci přišla s pláčem, že jí bolí ouško. Druhý den ráno měla teplotu 38,2, tak jsem volala pediatrovi, ale ten mě znovu odkázal na lékárnu. Prý si mám ušetřit cestu, že bych jela zbytečně. O dva dny později jsme jeli na ORL do Krčeské nemocnice, kde nám řekli, že má dcera zvětšené mandle a že by nás měl prvotně doktor poslechnout. Bohužel nás ani jednou nepozval, což je dost smutné,“ svěřila se Lucie Herbová, která uvažuje o změně pediatra.

Další příklad zanedbané primární péče zažila bývalá dlouholetá zdravotní sestra Zdenka Hayden z Rakovníka. Jejího souseda Michala Čapka dokonce několikrát resuscitovali. „Dva lidi v jeho rodině měli covid, paní doktorka to věděla, ale poslala ho domů s tím, že má angínu. Druhý den jsem mu volala ARO, protože byl úplně modrý a neudýchal to. Jako sestra vím, že se to mělo řešit úplně jinak. Kluk bude mít trvalé následky,“ sdělila Zdenka Hayden.

Jak uvedla Jana Uhrová ze Sdružení praktických lékařů, komplexní péči o pacienty lze v současné době zajistit jen obtížně, a to jak v nemocnicích, tak i u praktiků. „Kromě obvyklých činností jsou nyní praktičtí lékaři ti, kteří musí řešit problémy nejen léčebné, ale i související administrativní všech nehospitalizovaných pacientů s pozitivitou či onemocněním covid, přičemž z epidemiologického hlediska je nutno zabránit tomu, aby se v ordinacích a čekárnách setkávali s ostatními pacienty,“ konstatovala Uhrová.

Proto je ve zvýšené míře doporučována a využívána možnost distančního kontaktu. „Tam ale dochází i k přehlcení telefonních linek. Některé ordinace již tento nápor obtížně zvládají, zvlášť tam, kde praktických lékařů není dostatek i normálně, a část z nich ordinuje dočasně pro nemoc či karanténu, někteří také zemřeli,“ uvedla Uhrová.

Praktická lékařka Eva Stará, která má ordinaci ve Mšeci, má pro lidi, kteří si stěžují, pochopení. „Situace je skutečně nelehká a nepřehledná. Já osobně si pacienty s příznaky virózy zvu na poslední ordinační hodiny s tím, že jim provedeme antigenní test na Covid 19. Pokud je negativní, zveme je postupně do ordinace a vyšetřujeme. Pokud je pozitivní, musíme provést konfirmaci PCR testem a řešíme, zda lidé mají nárok na aplikaci monoklonálních protilátek. Většinou vše po telefonu, v případě zhoršení stavu si pacienta zvu na konec ordinační doby,“ popsala Eva Stará.

Rakovnická praktická lékařka Zuzana Adamčeková přiznala, že telefonní linka je přetížená, a proto žádá pacienty, aby v případě konzultací preferovali mailovou komunikaci. „V týž den, kdy pacient pošle mail, se jej snažíme kontaktovat a dle zdravotního stavu volíme další postup. Tedy například vystavíme žádanku na testování PCR nebo pacienta sami objednáme na testování. Eventuálně si pacienta pozveme přímo do ordinace k dalšímu vyšetření, například na rentgen hrudníku v případě podezření na covidový zápal plic,“ popsala Adamčeková, která nemá problém s vyšetřením i neobjednaného nemocného pacienta.

Pediatrička Jitka Mikšovicová z Rakovníka v případě, že má dětský pacient virové příznaky, jej pošle na PCR test, pokud je negativní, pozve dítě na vyšetření do ordinace na přesný čas. „Myslím, že naši pacienti nemají problém dostat se na vyšetření, vždycky se individuálně domlouváme,“ pronesla.

Objednávky předem upřednostňuje i novostrašecká pediatrička Lenka Benkovská. „Je pravda, že někdy i my doporučíme postup po telefonu s tím, že až když tento postup nebude fungovat nebo se objeví nějaké další komplikace stavu, pak dotyčného objednáme k vyšetření. To ale nijak nesouvisí s Covidem. Jednak jsou rodiče, kterým to takto stačí a volají třeba jen proto, aby se poradili. Jednak ale také existuje skupina rodičů, kteří chtějí do ordinace chodit hned, jak jejich dítě poprvé zakašle nebo zasmrká, a to je zcela zbytečné,“ popsala Benkovská, podle níž je důležité, aby se u dítěte neobjevily přidružené symptomy, které by mohly značit riziko závažnější komplikace.

„Proto rodiče po telefonu důkladně vyzpovídáme. Také musíme zhodnotit, jestli například dané dítě nepatří samo o sobě do rizikové skupiny. Může mít vrozené srdeční vady nebo chronická onemocnění dýchacích cest. Pokud ne, tak je jistě možné udělat konzultaci na dálku a poučit rodiče, že když se něco zhorší nebo přidá, tak ať se znovu ozvou a objednají,“ uzavřela lékařka.