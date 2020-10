Nejiná byla situace o uplynulém víkendu, kdy turisty navíc potěšilo slunné počasí. Na území městyse jsou sice opět uzavřena místní parkoviště, avšak lidé si z toho příliš nedělali a parkovali, kde se dalo, tedy i na silnici, u lesního hřiště a samozřejmě také v ulicích.

„Lidí tady bylo spoustu a samozřejmě parkovali všude po obci, ale pořád situace nebyla tak extrémní jako na jaře. Těžko jim v tom můžeme zabránit, to bychom museli uzavřít celý Křivoklát, což ani nejde. Je zase pochopitelné, že lidé nechtějí být zavření doma v bytovkách,“ uvědomuje si starostka městyse Libuše Vokounová.

Ani nedaleký hrad Krakovec neušel zájmu turistů, avšak ten je zatím podle místního kastelána a zároveň starosty obce Jiřího Sobka přece jen menší, než v jarních měsících.



„Tehdy to byly vyloženě nájezdy turistů, kteří parkovali s auty po lese, shlukovali se, teď je takových případů úplné minimum. Jediný problém máme opět s těmi, kteří s drony lítají nad hradem a také se občas stane, že někdo vjede do zákazu vjezdu, až na most. Ale vždycky bude nějaké procento jednodušších občanů,“ konstatoval Sobek.

Ve městech okresu Rakovník je zatím situace poklidná a policisté řeší jen minimální množství případů. „Co se týče roušek, řešíme jeden, dva případy za den a doposud pouze domluvou, neboť lidé ji měli jen staženou. Navíc těžko dokážete odhadnout, zda nežijí v jedné domácnosti, když jich není třeba deset, ale jen dva nebo tři,“ vysvětluje Jaromír Nový, velitel rakovnických městských strážníků, kteří více než nenošení roušek řeší případy oznámení shlukování se na dětských hřištích či popíjení na veřejnosti.



„Oznámení chodí i na dětské skupinky. U lodě poblíž Palackého ulice ho dostáváme opakovaně. A také nám lidé hlásí popíjení. Z vlakového nádraží již několikrát a bylo to i přehnané, že dělník jen čekal na vlak, měl žízeň a dal si jedno pivo,“ uvedl Jaromír Nový.

Policie ČR v Rakovníku zatím řešila za uplynulý týden pouze tři přestupky ze 760 kontrol.

„Jednou se jednalo o alkohol na veřejnosti a dvě pokuty jsme dali za nenošení roušek. Ostatní případy byly řešeny pouze domluvou,“ sdělila tisková mluvčí Michaela Richterová, podle níž policisté zatím neřeší žádná oznámení, jako tomu bylo na jaře.

Také v Novém Strašecí zatím žádné stížnosti nezaznamenali. „Na shlukování se samozřejmě zaměřujeme, ale problém s tím tady vyloženě nemáme. Pár skupinek jsme upozornili, ale jinak bylo vše v pořádku. Žádné oznámení, jako tomu bylo na jaře, nyní nejsou, ani na roušky či popíjení na veřejnosti,“ popisuje vrchní strážník Městské policie Nové Strašecí Stanislav Jahelka.



Ani třetí město okresu – Jesenice, které je obklopeno chatovými oblastmi, zatím podle starosty města Jana Poláka neřeší žádné problémy, a to ani s turisty. „Lidé k nám jezdí hlavně za přírodou, naučnými stezkami, ale k žádnému velkému srocování u nás nedochází. Chataře vyzýváme k ohleduplnosti, aby si nakupovali věci doma a naše služby využívali co nejméně, aby riziko nákazy bylo co nejnižší a zatím jsme žádné konflikty s místními řešit nemuseli,“ konstatoval starosta Polák.