Odběrové místo pro pacienty s podezřením na nakažení koronavirem se nachází v areálu Oblastní nemocnice Kladno na parkovišti před Niederleho pavilonem. Odběrová ambulance je bezplatně k dispozici pacientům, kterým testování doporučil lékař či Krajská hygienická stanice. Testovat se ovšem kromě indikovaných pacientů mohou také samoplátci.

Od pondělí 7. září je odběrové místo v provozu ve všední dny od sedmi do 19 hodin, o víkendech a svátcích od sedmi do 15 hodin a ti, co ho navštíví, se často nevyhnou dlouhým frontám.

„Byl jsem testován toto pondělí v Kladně. Vzhledem k tomu, ze jsem byl testován opakovaně, tak jsem věděl, co mě čeká. Co mě ovšem překvapilo, byly obrovské fronty na odběrovém místě. Už tehdy jsem si řekl, že počet nakažených překoná 1000 lidí, což se následně druhý den potvrdilo,“ podělil se o své zkušenosti Marek Tvrz. Současného předsedu SK Rakovník čeká další test v sobotu.

Ve čtvrtek krátce před polednem se v kladenské nemocnici nechala otestovat také dcera Marcely Povolné z Loděnice, neboť v tamější škole je již několik tříd v karanténě. Dcera přišla na řadu zhruba po půl hodině čekání.

„Indikovali nás do zdejšího odběrného místa. Musí se testovat pouze dcera, která je ve třídě, na kterou byla uvalena karanténa. Pakliže bude dítě pozitivní, automaticky se testují i jeho rodiče a všichni, kteří s ním byli v kontaktu,“ prozradila Marcela Povolná, maminka žačky loděnické školy. Její dcera si ještě test zapakuje. „Po deseti dnech po kontaktu s nakaženou osobou se musí udělat další test, takže sem ještě jednou pojedeme,“ uvedla Povolná.

Zkušenosti s odběrným místem v Kladně má také Iva Slámová, ředitelka hředelské školy, která je v současné době kvůli nákaze koronavirem jednoho ze zaměstnanců do odvolání uzavřena. „Byla jsem na jednom odběru v Kladně a na jednom ve vojenské nemocnici v Praze a zrovna se mi povedlo, že jsem prakticky nečekala, ale je to o momentální situaci, jak se to komu podaří. Někteří rodiče žáků si stěžují, že musí čekat třeba i tři hodiny. Je také důležité, kdy se nechají jít testovat,“ myslí si Slámová.

Podle informací od zaměstnanců security, kteří je Ivě Slámové před odběrem poskytli, je nejlepší doba pro odběr brzy ráno. „Dopoledne kolem desáté či jedenácté se tam nahrnou lidi od obvodních lékařů a pak už je to horší. Na druhou stranu prodloužili dobu odběru a zvýšili počet zdravotnic, kterých je nyní asi pět,“ povšimla si Slámová.

Výsledky testů podá otestovaným lékař nebo krajská hygienická stanice. Měly by být známy do 48 hodin, ale záleží na konkrétním vytížení dané odběrové stanice. Podle Slámové měla většina lidí, se kterými se bavila, výsledky již do 24 hodin. „Pozitivní se to dokonce dozvěděli do dvanácti hodin,“ dodala.