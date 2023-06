Hudba, tanec i kostýmy. Lišanské děti z místní školy a školky nacvičily s učitelkami opět několik povedených vystoupení pro své rodiče, prarodiče, sourozence i přátele. Opět po roce se totiž uskutečnila zahradní slavnost, která je spjatá s koncem školního roku.

Zahradní slavnost na zahradě lišanské školy. | Video: Deník/Josef Rod

Po celé zahradě byly k vidění výtvarné práce, které malé ratolesti během školního roku vyrobily.

Slaňování ze skály i noční boj z blízka. Studenti se na den stali vojáky

"Kromě několika vystoupení, které jsme s dětmi připravili, jsme rádi všem ukázali to, že když děti chodí ze školy a rodiče se jich ptají, co bylo ve škole a ony říkají nic, že to není pravda, což je možné vidět po celé zahradě. Výtvory, které jsou moc povedené, jsou jak žáků, tak i dětí z mateřinky," popsala ředitelka školy Michaela Karlová.