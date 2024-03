Jak uvedla ředitelka školy Michaela Karlová, ne každý má představu, jak vypadá vyúka v malotřídkách paralelně ve dvou ročnících. "Příchozí mohli vidět, co dělají děti v hodinách, vyzkoušet si činnost společně s dětmi, zapojit se přímo do výuky. Poskytli jsme jim veškeré informace. Máme například kvalitní výuku angličtiny, a to již od první třídy. Do druhé ji mají děti hodinu týdně, ve třetí již tři hodiny a čtvřtáci s páťáky čtyři hodiny. Tím, že jich je méně, se jim více věnujeme, využili jsme hodně zmiňované PHmax hodiny, takže třeťáci mají angličtinu samostatně, z první a druhé mají kvalitní základy a nestydí se hovořit a udělají slušný pokrok," uvedla ředitelka Karlová.