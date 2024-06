Příští měsíc se má začít stavět jedna z největších dopravních staveb v Česku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybralo zhotovitele dvanáctikilometrového úseku dálnice Praha – Karlovy Vary mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem. Po dokončení, v plánu to je v roce 2026, bude D6 hotová mezi Prahou a hranicí Ústeckého a Karlovarského kraje.

„Zhotovitelem stavby “D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec – obchvat, II.etapa“ vybralo ŘSD sdružení EUROVIA CZ a.s, BERGER BOHEMIA a.s., Stavby mostů a.s. za nabídkovou cenu 3 477,5 milionu korun bez DPH. Pokud nebudou podány námitky proti výběru, bude stavba zahájena začátkem července,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

ŘSD má na stavbu pravomocné stavební povolení, v trase dálnice došlo v některých místech ke skrývce ornice pro záchranný archeologický výzkum. S cenou tři a půl miliardy korun a délkou 12,1 kilometru bude tento úsek mezi Prahou a Karlovými Vary nejdelším a nejdražším, který se postaví. Dosud tento primát držela část Praha – Pavlov zprovozněná v roce 2008 s délkou 10,4 kilometru a cenou téměř tři miliardy korun.

Zmíněné sdružení firem Eurovia, Berger Bohemia a Stavby mostů nyní staví na D6 9,2 kilometru dlouhý úsek u Hořesedel za 1,9 miliardy korun ve středních Čechách a navazující 5,2 km dlouhou část dálnice u Hořoviček za dvě miliardy. Oba budou zprovozněny v příštím roce. Ještě před tím, letos v srpnu, ŘSD řidičům otevře 6,5 kilometru dlouhá část D6 u Krupé. Tu za 1,5 miliardy staví společnost Metrostav Infrastructure.

Na úseku mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem na jihu Ústeckého kraje vyroste celkem 170 stavebních objektů včetně 16 mostů a dvou protihlukových stěn. Jeden z mostů překlene budoucí přehradu Kryry. Severně od Černčic vznikne mimoúrovňová křižovatka, od které v budoucnu v souvislosti s chystaným vodním dílem povede nová silnice do Kryr.

Původně měl být úsek kratší, kvůli urychlení stavby obchvatu Lubence v letech 2018 až 2021 se čtyři kilometry D6 východně od obce z přípravy vypustily a postaví se až teď.

Výstavba dálnice mezi Prahou a Karlovými Vary běží svižným tempem. V současné době D6 od Prahy končí u Krušovic, rozestavěné jsou obchvaty Hořesedel a Hořoviček. Za rok tak bude D6 od Prahy hotová k jesenické křižovatce na hranici Středočeského a Ústeckého kraje, po dokončení úseku do Lubence se kompletní čtyřpruh protáhne až k hranicím Ústeckého a Karlovarského kraje. U Lubence je v provozu obchvat a úsek k Bošovu v celkové délce 10 kilometrů.

Čtyři části dálnice na Karlovarsku chce ŘSD stavět v letech 2025 až 2028. Jako první se zřejmě bude stavět osmikilometrový úsek Bošov – Knínice.

Mohlo by vás zajímat: Nový kruhový objezd v Žatci postaví Ekostavby, cena je podstatně nižší