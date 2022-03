Tělocvična bude do konce školního roku sloužit pouze pro potřeby školy, následně se otevře také veřejnosti. „Šatny pro veřejnost jsou sice už hotové, ale dohodli jsme se se školou, že to tak bude lepší, i kvůli epidemické situaci. Ale už se nám ozvala řada spolků, že by zde chtěla cvičit, dokonce i z jiných okresů,“ konstatoval luženský starosta.

V tělocvičně, která byla postavena za rok a zkolaudována loni na podzim, byl nedávno instalován i kamerový systém.

Největší letošní investicí do školního areálu bude nové hřiště s umělým povrchem u mateřské školy, které bude stát dva a půl milionu korun. „Už máme podepsánu smlouvu s dodavatelem, realizovat se bude v dubnu. Bude to bezúdržbové hřiště s lepším standardem, aby vydrželo déle. Bude zapadat do celého areálu, který je uzavřený. Nachází se zde pergola i zastřešený objekt, kde si mohou děti hrát i spát, toto bude další vylepšení zázemí,“ připomněl Kejla.

Ve školce se chystá také výměna zdroje vytápění za tepelné čerpadlo. „Chceme snížit emise a vylepšit obslužnost. Máme problémy s topiči, cena uhlí roste. Původní zdroje zůstanou jako náhradní a budou se moci kdykoli přepnout,“ dodal starosta.