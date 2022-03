Nový chodník by měl přibýt také u místního nádraží, kde povede až k bytovce. Projekt už je téměř hotový, práce by měly začít letos. Dosud museli lidé z nádraží chodit po kraji silnice, a to i na autobusovou zastávku. „Od té doby, co tu začaly jezdit autobusy Pražské integrované dopravy, je frekvence dopravy větší, proto chceme, aby se lidé dopravili domů a k autobusu nebo vlaku bezpečně. Zároveň s chodníkem budeme dělat i veřejné osvětlení,“ konstatoval starosta.

Připraven je i projekt na vybudování kanalizace v ulici Za Školou, kde by měla být opravena i celá komunikace. „Náklady mají být zhruba dvacet milionů korun. Letos na realizaci peníze nebyly, takže projekt bude na novém zastupitelstvu. Já už kandidovat na starostu nebudu,“ poznamenal dlouholetý luženský starosta odkazem na letošní podzimní komunální volby.

Dalším projektem, který čeká na realizaci, je oprava budovy školky na nádraží. I tato akce čeká až na příští zastupitelstvo. „Mělo by se kompletně měnit celé vnitřní vybavení. Podlahy, tepelná čerpadla, rozvody vody, elektřiny, nová okna, zateplení. O rekonstrukci se uvažovalo už před osmi lety, kdy by to stálo pět milionů, ale tehdy to zastupitelé shodili ze stolu. Nyní bude cena více než dvojnásobná,“ uzavřel Kejla.