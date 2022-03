Projekt na opravu školky v části Lužná II je již hotový. Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřku včetně podlah, nových tepelných čerpadel, rozvodů vody či elektřiny. Objekt by měl dostat také nová okna a zateplení. „O opravě jsme uvažovali již před osmi lety, tehdy to zastupitelé shodili ze stolu a náklady byly odhadovány na pět milionů korun. Nyní to bude vycházet na více než dvojnásobek,“ uvědomuje si luženský starosta Václav Kejla.

Vůbec největším projektem, který je v plánu tři roky, je dům s pečovatelskou službou. Nacházet by se měl v centru obce a celkem by měl mít dvacet bytů. I se zázemím by se měl rozprostírat ve třech velkých budovách. „Dům by měl být v pasivním standardu s výtahem,“ doplnil luženský starosta. Před třemi lety se náklady odhadovaly na 60 milionů korun, v současné době zřejmě přesáhnou 80 milionů. „Čekáme na vhodný dotační titul. S naším rozpočtem, který činí 30 milionů, se do akce nemůžeme pustit bez dotace. Zároveň z ní potřebujeme pokrýt co nejvyšší množství nákladů,“ doplnil Kejla.

Vedení obce rovněž trápí situace kolem hospody. Někteří občané by si ji přáli mít v místní cukrárně, jiní v dosavadní hospodě U Lípy, která ovšem potřebuje opravu. Ta by vycházela na 10 milionů korun. „Problém je, že nastane situace, že tu nebude ani sál. Ten, který tu máme, má špatné vytápění a oprava topení by byla nákladná. Existuje projekt z 80. let na výstavbu kulturního zařízení. Ten počítá s tím, že stávající by se zboural a postavil se nový sál i s restaurací. Ale stavba by stála tak 40 milionů, což je pro nás obrovské množství peněz,“ konstatoval Kejla.

Luženští plánují také revitalizovat park v druhé části návsi, avšak zatím na ni není dostatek financí, proto se projekt zatím odkládá. Dále se zpracovává projekt na zřízení kanalizace v ulici Za Školou, kde by měla být rovněž opravena komunikace. „Tato akce by měla vyjít na 10 milionů korun, ale ta zůstane až pro ty, kteří přijdou po nás,“ pronesl luženský starosta, který v příštím volebním období již kandidovat nebude.