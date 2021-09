Na slavnostním otevření nechyběl ani senátor a rakovnický radní Ivo Trešl, který ocenil, jak rychlou realizaci, tak i úspěšné získání dotace. „Takovou tělocvičnu může Lužné nyní závidět i město Rakovník. Patří svými rozměry a vybavením k nejmodernějším a největšm v okrese. O to větší uznání zaslouží vedení obce za takto rychlou realizaci do jednoho roku od počátku stavby a úspěšné získání takto velké dotace, která činí více než 19 milionů korun,“ konstatoval senátor Ivo Trešl.

Jak již bylo zmíněno, obec získala dotaci od Ministerstva zemědělství, část pokryly uspořené prostředky obce a část úvěr. Celkové náklady přesáhly 34 milionů korun.

Nedávno byly také zrekonstruovány šatny se sociálním zázemím a rovněž místností na nářadí v objektu školy. Prostor pro další nářadí vznikl pod tribunou, která má kapacitu pro sto diváků. Nová stavba má rozměry 41 krát 24,5 metru. Výška stropu tělocvičny činí 7 metrů, výška hřebene 10 metrů. Do tělocvičny se dají umístit i dvě volejbalové hřiště.

„Přesto ale nemá parametry profesionálního hřiště. To by musela být tak o tři metry delší a o dva metry širší, aby byla okolo výběhová bezpečnostní plocha. Kromě žáků sem budou chodit i místní organizace, které jsou v obci a budou zde sportovat přes zimu zdarma. V budoucnu by tělocvična mohla sloužit i jako tréninková plocha pro závodní sportovce, například pro florbalisty,“ řekl luženský starosta Václav Kejla.

Vedení obce nechalo vybudovat také novou atletickou dráhu, víceúčelové hřiště. Škola má rovněž nové vybavení ve třídách a je kompletně zateplena s využitím tepelných čerpadel. „Je vidět, že kapitola školství má v rozpočtu obce velice důležité místo a věřím, že investice do dětí a kvalitní školy se obci brzy vrátí,“ pronesl Ivo Trešl.