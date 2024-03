V letošním roce luženskou školu navštěvuje 18 prvňáčků. Michal Bok by rád, aby se v podobném počtu zapsali i současní předškoláky. „Nyní jich máme ve školce 16, ale může přijít i někdo z venku. Byl bych spokojen, kdyby stejný počet dětí přišel a zase odešel. Letos končí 19 deváťáků,“ prozradil ředitel.

Škola nabízí řadu různých aktivit a kroužků. Například tři skupiny keramiky, badatelský kroužek, sportovní kroužek, ale také hudební. „Kolegyně dokonce dává dohromady kapelu, se kterou zkouší na různé hudební nástroje," poznamenal Bok s tím, že existuje řada aktivit také v rámci školní družin.

Luženským se v závěru loňského roku povedlo dovybavit třídy interaktivními tabulemi, nyní je tedy ve všech učebnách velký displej, někde i dotykový. „Udělali jsme také akustické podhled v jídelně, aby tam nebyl takový hluk, neboť tam pořádáme i různé kulturní akce. Ještě by to chtělo střechu, ale to musíme vykomunikovat s obcí a najít nějakou vhodnou dotaci,“ uvedl ředitel.

Ten je také pyšný na novou tělocvičnu, která byla postavena teprve nedávno a stála zhruba 40 milionů korun. „Navštěvují ji hodně fotbalisté, ale i další kluby a spolky. Dáváme přednost hlavně místním. Tělocvična je přes zimu úplně zaplněná, a to až do večera. Nyní už to trochu opadá, neboť se blíží jaro a venkovní aktivity,“ uzavřel Bok.