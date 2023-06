/FOTOGALERIE/ Návštěvníky železničního muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka čeká o víkendu 24. a 25. června nevšední podívaná. Během jubilejního 10. ročníku Modelvíkendu se představí modelářské kluby z celé republiky a rovněž jeden z Polska to nejlepší, na čem v poslední době pracovaly. Součástí akce bude také Mistrovství České republiky v železničním modelářství.

Součástí akce bude také Mistrovství ČR v železničním modelářství. | Foto: České dráhy

Během Modelvíkendu se mohou návštěvníci těšit například na Euro-modulovku H0 o celkové délce téměř 100 metrů nebo RC modely silničních vozidel a bojové techniky. "Samozřejmě nebudou chybět ukázky provozu modelů různých modelových meřítek. Děti se budou moci svézt zvláštním vláčkem na venkovní parkové dráze. Součástí akce bude po oba dva víkendové dny také burza modelářského zboží," uvedl mluvčí Českých drah Petr Pošta.

Po celý víkend se mohou zájemci svézt parní lokomotivou Krauss č. 21 po muzejním úzkorozchodném okruhu. Jízdy jsou plánované na každou půlhodinu od 10 do 16.30 hodin. Jízdenky budou v prodeji v pokladně u vstupu, případně u stánku vedle lokomotivy, stát budou 60 korun, děti do čtyř let pojedou zdarma.

V luženském Muzeu Českých drah se uskutečnil letos poprvé oblíbený Parní víkend

V rámci této akce se bude v sobotu konat také Mistrovství České republiky v železničním modelářství. Během dopoledne proběhne hodnocení modelů v různých kategoriích a po vyhlášení výsledků budou soutěžní modely vystaveny.