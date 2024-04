České dráhy chystají své největší železniční muzeum na novou sezonu a hlásí připravené parní jízdy po celé republice. Do Lužné zamíří také oblíbený Cyklohráček.

Měsíc zbývá do chvíle, kdy se do nové sezony otevřou brány železničního muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka. Stane se tak 27. dubna. Na návštěvníky poté čeká Parní víkend, Setkání drezín nebo Setkání Hektorů.

Také letos čeká na návštěvníky největšího železničního muzea v Česku s provozními vozidly bohatý program. „Vedle speciálních tematických víkendů jsou připraveny jízdy historických vozidel do různých míst v okolí Lužné u Rakovníka a množství jedinečných exponátů od skutečných vozidel po železniční modely a ukázky různé drážní techniky od lokomotiv přes osobní a nákladní vozy po zabezpečovací techniku nebo průmyslové dráhy,“ shrnuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

„Pro návštěvníky jsme letos připravili několik novinek. Zmínil bych například mnohem větší a zajímavější okruh pro průmyslovou malodráhu v našem areálu, která se těší velké oblibě u rodin s dětmi,“ upozorňuje Marek Plochý, ředitel Centra historických vozidel Českých drah, a pokračuje: „Pro letošní rok jsme připravili také několik tematických víkendů, které jsou velmi oblíbené. O víkendu 11. a 12. května to bude Parní víkend, 17. května v rámci Muzejní noci bude možné muzeum navštívit i ve večerních hodinách a zažít výjimečnou podvečerní atmosféru v depu, o víkendu 20. a 21. července chystáme Setkání drezín, na 17. a 18. srpna máme připravený Model víkend, kde se budou prezentovat nejen železniční modeláři, a 5. a 6. října zveme všechny příznivce motorových lokomotiv na Setkání Hektorů,“ vypočítává.

Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka zakončí sezonu 27. října. Ovšem jako novinku ještě 7. prosince uspořádá jízdy Mikulášského vlaku po okolí.

ČD Nostalgie připravila také bohatý program jízd historických strojů. Například 22. června odsud vyrazí zvláštní vlak do Bochova, 6. července pojede parní vlak údolím Berounky do Nižboru a 7. července vyrazí parní vlak na trať do Kolešovic. Tyto jízdy se budou opakovat také 3. a 4. srpna. Ve dnech 9. a 23. července a potom také 6. a 20. srpna jsou připravené jízdy historického motoráčku do Kralovic.

Na výlet Cyklohráčkem

Do 11. sezóny letos vstoupil oblíbený výletní vlak Cyklohráček . Jezdit bude opět o sobotách, nedělích a státních svátcích od 23. března do 28. října 2024. Vlak bude opět možné využít k výletu do oblasti Slánska. Ve dnech 20. dubna, 25. května, 29. června, 27. července, 24. srpna a 28. září bude prodloužen až do Zlonic.

„Netradiční zážitek už ze samotné cesty nabízí čtyři speciálně upravené vagóny tažené barevnou lokomotivou. Velmi mile nás překvapil také zájem o speciální letní jízdy do různých nejen středočeských destinací během všedních prázdninových dnů. I pro letošní prázdniny tak chystáme 14 jízd do těch nejhezčích míst středních Čech,“ podotkl ředitel ROPID Petr Tomčík.

Od 9. července do 22. srpna přibudou také jízdy v úterý a ve čtvrtek. Cestující zaveze do Dobříše, Českého Šternberka, Kácova, Lužné u Rakovníka, Mladé Boleslavi či Nelahozevsi.

Nostalgické jízdy českou krajinou

Fanoušci parních vlaků se v průběhu sezóny mohou těšit na řadu nostalgických jízd. „Parní vlaky jsou mezi cestujícími velice oblíbené. Jen v loňském roce těmito vlaky cestovalo na šest tisíc lidí. Letos se cestující mohou těšit na větší pohodlí. Některé vozy historické soupravy, která zajišťuje většinu nostalgických vlaků, totiž prošly před letošní sezónou rekonstrukcí,“ doplňuje ředitel Oblastního centra obchodu Střed Českých drah Jakub Goliáš.

V turistické sezóně 2024 zůstávají v nabídce parní vlaky „Párou Posázavím“, které pojedou po již tradiční okružní trase z Prahy-Vršovic přes Davli do Týnce nad Sázavou a zpět přes Čerčany do Prahy. První jízda je naplánovaná již na Velikonoční neděli 31. března, další pak na 5. května a 13. října.

Na konci prázdnin, 31. srpna, bude vypraven historický vlak s názvem „Párou na Tankový den v Lešanech“, který pojede z Prahy přes Davli a Krhanice do Týnce nad Sázavou.

Výchozí stanicí nostalgických jízd bude v metropoli opět stanice Praha-Vršovice.

Nostalgický vlak vyjede nově do Dobříše a Rožmitálu pod Třemšínem

Letošní novinkou je jízda nostalgického vlaku s názvem „Párou na Dobříš“. Tato parní jízda se uskuteční 4. května a 12. října. Další novinkou bude také nostalgický vlak z Příbrami s názvem „Párou do Rožmitálu pod Třemšínem“, který pojede 27. července přes Březnici do Rožmitálu pod Třemšínem a zpět. U tohoto vlaku se počítá v Příbrami s možností přestupu z výletního vlaku „Cyklo Brdy“ ve směru od Prahy a Berouna, což bude možné i pro cestu zpět.

Vlakem do Českého ráje

I v letošní sezóně budou České dráhy vypravovat o víkendech a státních svátcích v období od 23. března do 28. října 2024 vlak „Český ráj“. Ten zaveze cestující z hlavního města na výlet nejen za Rumcajsem do Jičína, ale i do oblasti Prachovských skal nebo Hruboskalska. Vlak je určen pro pěší i cykloturisty a letos bude nově odjíždět z pražského hlavního nádraží v 8:54 hod.

Za malebnou přírodou Brd

Jezdit bude také vlak „Cyklo Brdy“, který ve stejném období sveze výletníky a cykloturisty nejen do Brd, ale i do hornického města Příbram nebo na zámek v Březnici a Blatné. Vlak bude odjíždět z Prahy hl.n. v 8:19 hod. V letošním roce budou opět vypravovány výletní vlaky v období od 27. 4. do 29. 9. mezi Březnicí a Rožmitálem pod Třemšínem. Ve stanici Březnice bude možné využít návaznosti na vlak „Cyklo Brdy“, a to v obou směrech. Turisté tak mohou s využitím těchto vlaků navštívit zajímavosti města Rožmitálu pod Třemšínem, ale i poznávat okolní malebnou přírodu Brd.

