Poprvé se v písemných pramenech objevuje na konci 16. století a za svoji existenci několikrát změnila svoje jméno. Například v 19. století se obec jmenovala Malinov.

Architektonickou dominantou obce je na návsi stojící pomník padlým za 1. světové války, který byl postaven v roce. 1922.

Zajímavostí je také staré hasičské skladiště se zvoničkou v centru obce, která se dochovalo z přelomu 19. a 20. století až do současnosti.

V polovině šedesátých let byla postavena pýcha této obce - kulturní dům a jaká to byla sláva. Dne 1. května 1965 se na počest otevření kulturního domu konala velká estráda pražských umělců. V následující dekádě byla provedena přístavba a od té doby se v kulturním domě koná tradiční hasičský ples. Na něj například v polovině 80. let zavítali i takoví umělci, jako Vlastimil Harapes či Hana Zagorová.

Na počátku 80. let Malinovští postavili hasičskou zbrojnici, která slouží místním hasičům, na které může být obec náležitě hrdá, dodnes.