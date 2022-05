Například v Novém Strašecí jsou z nedostatku kapacity menší ukrajinské děti umístěny v adaptační skupině a bude tomu tak i nadále. Školky jsou zde přeplněné. Umístění dalších ukrajinských dětí tak nepřipadá v úvahu. „Bojujeme ve školkách s kapacitou, je to na hraně, už teď dostáváme výjimky, také nemůžeme umístit ani jedno ukrajinské dítě. Proto jsme vytvořili adaptační skupinu v hale BIOS, kde budou děti s matkami tak dlouho, jak to bude potřeba,“ přiblížil starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Potíže s kapacitou mateřských škol ve městě by mohla vyřešit plánovaná přístavba.

Problém s umístěním ukrajinských dětí mají ale i na dalších místech okresu. Třeba v Mšeci. Podle ředitele ZŠ a MŠ Bez hranic Milana Dvořáka je již před zápisem jasné, že školka bude naprosto naplněná. Dvouleté děti nebudou moci být přijaty. „Je to kardinální problém. Děti nemáme kam umístit, avšak nyní hygienické kapacity neplatí, ač doteď byla hygiena přísná. Máme kapacitu padesáti dětí a ta je plná. Musíme ale ukrajinské děti vzít, protože kdybychom to nahlásili zřizovateli, ten to předá na kraj či ministerstvo a opět se to vrátí k němu. Jinou možnost tedy nemáme,“ krčí rameny ředitel.

V Rakovníku bude zřízena jedna samostatná třída v MŠ Vinohrady a mluvčí radnice Kateřina Hradilová zatím nedokáže odhadnout, jaký bude 2. června o přijetí zájem a zda město dokáže uspokojit poptávku. „V rámci přihlášení se musí doložit potvrzení o očkování, potvrzení o statusu uprchlíka, potvrzení o přechodném bydlišti přímo v Rakovníku a zaměstnanecká smlouva, taková pravidla si určily ředitelky školek,“ připomněla Hradilová.

Někde kapacita je

Ředitel ZŠ a MŠ Lubná Radek Vyskočil nepředpokládá výrazný zájem o přijetí. „Odhaduji, že přijmeme asi tři ukrajinské děti, ale záviset to bude na dalším vývoji. Volnou kapacitu úplně nemáme, ale pro uprchlické děti ji budeme moci navýšit, ale zájem není takový, aby to bylo nějak dramatické,“ řekl.

Luženská školka má kapacitu sedmdesát dětí a několik volných míst by zde být mělo. „Zápis nás teprve čeká, ale nepředpokládám velký převis,“ sdělila ředitelka Jaroslava Pechová.

Podle ředitele ZŠ a MŠ Jesenice Petra Koníře školka dokáže uspokojit všechny ukrajinské zájemce. To i proto, že před nedávnem prošla rozšířením. Zatím jsou ve školce tři.

Také v Řevničově nepředpokládají s umístěním dětí ukrajinských uprchlíků problém, zatím se do školky nikdo nehlásí.

V křivoklátské školce mají zatím tři ukrajinské děti a podle ředitelky Marcely Kasíkové se adaptovaly velmi rychle. Ani ona převis nepředpokládá. „Máme kapacitu pro padesát dětí a nějaká volná místa máme. O moc ukrajinských dětech na Křivoklátsku nevíme,“ podotkla Kasíková.