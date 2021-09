Panelová cesta v lokalitě Na Francouzích v Rakovníku, která lemuje východní část areálu Masarykovy nemocnice a trápí svým stavem a neprůjezdností občany této lokality, by se do pěti let měla stát obousměrnou. Nemocnice darovala část cesty městu. Společnými silami komunikaci rozšíří a zrekonstruují.

Areál Masarykovy nemocnice v Rakovníku. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Dceřiná firma Masarykovy nemocnice postaví nad jejím areálem byty pro lékaře i pro veřejnost a dvouproudová komunikace, která povede právě od místa bytových domů by dopravní situaci velmi ulehčila. A to nejen budoucím obyvatelům domů, ale i těm stávajícím, kteří bydlí v rodinných domcích v přilehlých ulicích. Nemocnice má již zpracovaný projekt, část od ulice Dukelských hrdinů k heliportu by opravilo a rozšířilo město, zbylou část právě dceřiná společnost nemocnice. Smluvní podmínkou ovšem je, že komunikace zde musí vyrůst do pěti let.