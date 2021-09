Buduje se také nový hlavní vstup do nemocnice s novou recepcí a přístupem z parkoviště v prostoru mezi lékárnou a hlavní budovou. „Jedním z důvodů je možnost kontrolovaného vstupu do nemocnice v době vyššího výskytu infekčních onemocnění,“ vysvětlil jednatel. Nový hlavní vstup vyjde na 15 milionů korun. Obě tyto velké akce budou dokončeny také v roce 2022.

V nedávné době rakovnické zastupitelstvo odsouhlasilo rekonstrukci a rozšíření příjezdové cesty ke vznikajícím bytům. Část silnice k heliportu nechá rozšířit město, zbylou část společnost Primaved. Cena jednoho bytového domu činí 52 milionů korun bez DPH a společná příjezdová komunikace pro všechny tři domy bude stát 10 milionů korun bez DPH. Hotovo by mělo být v následujícím roce.

Společnost Privamed, která je vlastníkem rakovnické nemocnice, staví v jejím sousedství tři bytové domy, každý bude čítat 23 bytů. Byty v jednom bytovém domě budou prodány zájemcům do osobního vlastnictví. Čtyřicet šest bytů ve zbývajících dvou domech budou přiděleny do nájmů lékařů, zdravotním sestrám a další zaměstnancům. „Tímto benefitem chceme zatraktivnit práci u nás a nabídnou našim pracovníkům atraktivní zázemí,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Jedlička.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.