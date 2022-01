V odběrovém místě rakovnické nemocnice testují kolem 250 lidí denně oproti dřívějším čtyřem stům. Jak ovšem uvedla vrchní sestra, od příštího týdne tam očekávají nárůst. „Je to kvůli nové mutaci omikron. Asi nebude mít tak vážný průběh, ale výskyt pozitivních pacientů bude určitě vyšší. Z tohoto důvodu také zatím zůstává omezení návštěv. Čekáme, jak se situace vyvine, nechceme šířit nákazu mezi pacienty,“ vysvětlila Palková.

Online reportáž

Pomalu se také blíží termín, kdy by měly být naočkovány všechny složky záchranného systému, pracovníci sociálních služeb nebo lidé starší šedesáti let, přesto nemocnice nezaznamenala žádný nával na první dávku očkování. „První dávky si aplikuje tak jeden až tři lidé denně, většinu tvoří třetí dávky. Dříve bylo nejvíce seniorů, nyní chodí na třetí dávky lidé starší čtyřiceti, padesáti let, těch jsou až dvě třetiny,“ říká vrchní sestra.

V rakovnické nemocnici se očkuje šestkrát týdně, v průměru zhruba 250 až 300 lidí za den. „Máme dostatečnou kapacitu, můžeme naočkovat i čtyři sta lidí za den, navíc kapacitu můžeme i navýšit,“ dodala Palková.