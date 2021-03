Novostrašecké obyvatelstvo, ale i populace okolních obcích rychle narůstá, a tak současná kapacita mateřských škol přestává dostačovat. Vedení města Nového Strašecí proto plánuje přístavbu k jedné ze svých čtyř mateřinek, konkrétně k Mateřské škole u Lesíka.

Mateřská škola U Lesíka v Novém Strašecí. | Foto: archiv Deníku

Ta je spolu s MŠ Kocourek největší školku ve městě. Nyní má tři třídy s kapacitou 75 dětí, přičemž má povolenou výjimku na 84 dětí a brzy dojde k jejímu dalšímu rozšíření. „V zákoně je, že mají být přijímané děti od tří let, ale my to máme udělané tak, že přijímáme i mladší. Některé jsou narozeny v listopadu, navíc populace stále roste, a to nejen u nás, ale i v Rynholci či v Rudě, kde je školský obvod pro Nového Strašecí. Proto chystáme v nejbližší době přístavbu školky u Lesíka,“ nastiňuje starosta Nového Strašecí Karel Filip s tím, že město už má na přístavbu vypracovanou studii.