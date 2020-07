Hotovo. Úterním dnem skončily veškeré školní povinnosti pro všechny školou povinné. Někde tomu tak již je od pátku (Rakovnický deník v pátečním vydání o tomto podrobně informoval, pozn.red.). I když se na první pohled může zdát, že školní objekty zůstanou po dobu letních prázdnin opuštěné, rozhodně tomu tak není. Stejně jako v minulých i letos obce a města, co by zřizovatelé škol, mají naplánované investiční akce, některé údržbové se pak podařilo realizovat v při dvouměsíční výluce školní výluky kvůli nařízení vlády, která tak reagovala na rychle se šířící nákazu novým koronavirem Evropou.

I když nyní v době koronavirové krize města počítají každou korunu a mnohdy musela upravit svůj rozpočet pro letošní rok kvůli velikému propadu daňových příjmů, investice do školských zařízení zůstaly. Co také kvitují i obyvatelé.

„Investice do vzdělání je vždy důležitá, rozhodně s nimi souhlasím. Nevím proč, ale vždycky mám takový pocit, že když se něco takového stane, nebo když se hledají úspory, hledaly se většinou v těchto odvětvích. Za mne tedy určitě je to správně i v době krize,“ řekl Deníku Martin Novák. „Školy a školky si to zaslouží. I když jsou modernizovány, stejně bych řekla, že by to mohlo být mnohem více, ale na druhou stranu město nemá na starost jen školy a školky,“ řekla Šárka Opatová.

O letošních prázdninách se tak stavební práce nevyhnou téměř ani jedné mateřské školy v Rakovníku. V letošním roce se ale nejedná o žádné veliké stavební přestavby, spíše o modernizace. „Mateřské škole Průběžná se uskuteční rekonstrukce dvou kuchyněk, v Mateřské škole V Lukách pak dojde k obměně jedné kuchyňky,“ napsal Deníku mluvčí radnice Jiří Cafourek. Za tyto dvě investice pak město zaplatí částku téměř půl milionu korun. V Mateřské škole Šamotka během letních prázdnin stavební firma zrekonstruuje chodby a sociální zařízení, v Mateřské škole Klicperova a Mateřské škole V Hradbách dojde k výměně a opravě obložkových dveří včetně prahů.

Stavebně rušno pak bude v objektu Stará pošta spadající pod 2. Základní školu Rakovník. Za částku téměř dva miliony korun, kterou město Rakovník obdrželo jako dotaci od zdejšího podniku Rakona, dojde k výměně všech oken v objektu, kromě toho budou také vyměněné podlahové krytiny ve dvou třídách.

MŠ Průběžná - rekonstrukce dvou kuchyněk - 323 176,- Kč

MŠ Šamotka - výměna 2 ks kotlů - 268 532,- Kč

MŠ Šamotka - rekonstrukce chodeb a soc. Zařízení - 335 525,- Kč

MŠ V Lukách - rekonstrukce kuchyňky - 162 342,- Kč

MŠ Klicperova - výměna a oprava 24 ks obložkových dveří vč. prahů - 288 379,- Kč

MŠ V Hradbách - výměna a montáž 15 ks obložkových dveří vč. prahů - 141 856,- Kč

MŠ V Parku - výměna 10 ks dveří a zárubní - 107 597,- Kč

2. ZŠ Rakovník, Stará pošta - výměna všech oken - 1 911 223,- Kč

2. ZŠ Rakovník, Stará pošta - výměna podlahových krytin ve dvou třídách - 148 532,- Kč