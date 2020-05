ON-LINE ke koronaviru ZDE

Studentům obchodní akademie a ekonomického lycea, kteří jsou rozděleni do dvou skupin, byl nastaven rozvrh a přísná hygienická pravidla tak, aby během čtyř dopoledních konzultačních hodin každý den mohli bezpečně absolvovat přípravu hlavních maturitních předmětů. „K tomu organizujeme i dozory v šatnách a o přestávkách. Navíc mají možnost opět každý den individuálních konzultací podle dohody s vyučujícími od 13 do 15 hodin," objasnil pravidla nastaveného režimu školy ředitel Emanuel Vambera.

Harmonogram maturitních a přijímacích zkoušek na Masarykově obchodní akademii je následující: Ve dnech 27. a 28. května maturanti absolvují odbornou praktickou zkoušku z ekonomiky, účetnictví a výpočetní techniky, následující den převezmou vysvědčení za 4.ročník a 1. a 2. června už je čekají celostátní didaktické testy. „Ústní maturity pak u nás proběhnou ve dvou třídách v období od 15. do 24. června. Co se týká přijímacích zkoušek do prvního ročníku, proběhne řádný termín 8. června a náhradní 23. června,“ přibližuje Emanuel Vambera.

Informace pro budoucí studenty Masarykovy obchodní akademie pak budou aktuálně zveřejňovány na webu školy.

Ředitel rakovnické ekonomky také potvrdil, že zájem maturantů o konzultační hodiny je značný. „Studenti se tuto nabídku snaží využít k přípravě na zkoušky, stejně tak disciplinovaně dodržují bez problémů nastavená pravidla. Také vyučující se zapojili v plném počtu se snahou doplnit dosavadní distanční výuku o další potřebné informace a procvičování k maturitám. Myslím, že jsme nastartovali přípravu ke zkouškám v rámci možností velmi dobře," doplnil Emanuel Vambera.