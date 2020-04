/FOTOGALERIE, VIDEO/ Také rakovničtí gymnazisté se připojili k řadě dobrovolníků a od konce března se vrhli do tisknutí obličejových štítů. Ochranné pomůcky tisknou na čtyřech školních 3D tiskárnách, z nichž jednu dokonce sestavili sami studenti. Prvních třicet štítů již předali potřebným.

Přejít do galerie

Rakovničtí gymnazisté tisknou ochranné štíty. | Video: archiv GZWR

„Přemýšleli jsme, co bychom mohli dělat s 3D tiskárnami, které máme ve škole, a to i přes karanténu. Napadlo nás, co kdybychom tiskli ochranné štíty. Ve škole jsme se nemohli scházet kvůli nařízením ohledně karantény, tak jsme začali shánět nějaké místo, kde bychom se mohli sejít. Bohužel, nikdo z nás neměl žádné takové vhodné místo, tak jsme začali obvolávat různé instituce,“ vypráví Matyáš Maňur, jeden ze studentů Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku.