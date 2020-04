„Je pravdou, že to, že můžu v klidu studovat a mám na studium podle sebe vyhrazený čas, který potřebuji na daný předmět, je velkým kladem. Zároveň, díky tomu, že maturuji, se mohu věnovat pouze předmětům, ze kterých maturuji. Horší je, že si nemohu vyzkoušet mluvený projev s opravou učitele a chybí mi dostatečný výklad, abych předmět pochopila,“ přibližuje Pavla Vydrová, maturantka oboru obchodní akademie.

Lucie Černá, která maturuje z oboru ekonomické lyceum vidí výhodu v tom, že si může přispat, neboť do školy dojíždí. „Na druhou stranu klasickou výuku od kantorů osobně nic nenahradí, zvláště pak těch předmětů, ze kterých se maturuje. Úkolů je hodně, často je to dost obtížná látka a dopisovat si s profesory, když něco nechápu, je zdlouhavé a někdy ani to nestačí k pochopení daného učiva,“ vysvětluje Lucie Černá.

Studentka Masarykovy obchodní akademie má obavu jak z praktické, tak i ústní maturitní zkoušky. „Přece jen ústní zkoušení je ta nejlepší příprava na maturitu a to mi dost schází. Co se týče praktické části, tak určitě se bojím zkoušky z počítačů a ekonomiky, protože oba předměty jsou hodně odborné a bez výkladu se to dost těžko učí,“ říká.

Jejímu spolužákovi Ondřeji Fröhlichovi rovněž chybí mluvený projev učitele, ale dělá mu problém i množství úkolů. „Těch máme ještě více než když jsme ve škole, dostáváme je denně. Vzhledem k tomu, že je již jisté, že budeme maturovat, jsem přípravu ještě zintenzivnil, opakuji si ze sešitů a učebnic a informace si vyhledávám i na internetu,“ říká.

Také studentky ze Střední zemědělské školy by raději uvítaly výklad učitele nežli domácí studium. „Sice si mohu připravovat na to, co chci já, ale když něco nechápu, tak mi to učitel nevysvětlí jako při běžné hodně a těžko si sama poradím. Na internetu se snažím najít informace, ale moc tam toho není. Raději bych byla ve škole a normálně se učila, určitě bych pak byla lépe připravená na maturitu, které se docela obávám,“ neskrývá Nikola Křečková.

„Bylo by lepší, kdybych ke všemu dostala výklad, než když si některé věci musím dohledávat sama. Z některých předmětů mám obavy, protože se věci naučím a zapamatuji, když je vidím. Myslím si také, že by ve výuce mohlo být něco důležitého, co by se ještě mohlo u maturity vyskytnout, ale my jsme o to samostudiem přišli,“ doplňuje Nikolu spolužačka Marie Šímová.

Adama Beneše z Gymnázia Zikmunda Wintra zase znervózňuje, že nezná přesný datum maturitní zkoušky, podobně jako jeho spolužačku Natálie Vachtlovou. „Je to dost demotivující, když nevíme, kdy přesně ta chvíli přijde a že se stále může všechno změnit. Navíc si myslím, že nová látka, kterou určitě budeme potřebovat na univerzitě, se prostě nedá dostatečně probrat,“ říká Natálie.

K maturitní zkoušce budou letos připuštěni všichni studenti, neboť vyhláška ministerstva školství přímo zakazuje při závěrečné klasifikaci známku nedostatečnou. Studenti také nesmějí mít horší známku než měli v pololetí.

„Co se týče termínů ústních maturitních zkoušek, ty zatím nejsou úplně dané, neboť se ještě čeká na termíny celostátních didaktických testů z českého jazyka, cizího jazyka popřípadě matematiky. Ty by mohly být někdy na začátku června a ústní zkoušky na ně navazují a tak předpokládám, že by měly být někdy v druhé polovině června,“ nastiňuje učitel českého jazyka a ZSV na Masarykově obchodní akademii Miroslav Koloc. Na konci června by měly studenty čekat rovněž přijímací zkoušky na vysokou školu.