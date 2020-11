Zima se neúprosně blíží a právě toto období je vyhrazeno pro maturitní i jiné společenské plesy. Zatím není jasné zda a za jakých podmínek se tyto slavnostní události uskuteční, přesto již některé školy jednají o změně termínu, někde dokonce již maturitní ples zcela zrušili.

Maturitní ples třídy 4.L Masarykovy obchodní akademie Rakovník. | Foto: Kristina Rodová

Vtěsnat se do nějakého jarního termínu kulturního centra, kde se plesy konají, totiž není vůbec jednoduché, zvlášť poté, co byla do prvního pololetí přesunuta řada odložených pořadů z tohoto podzimu. „Někdo už ples zrušil, jiná škola požádala o přeložení na konec jara, většina škol zatím vyčkává. Snažíme se jim vyjít vstříc a někam ples ještě vtěsnat, neúčtujeme si ani žádné storno poplatky,“ říká ředitel Kulturního centra Rakovník Jiří Karel.