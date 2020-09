„Najeli jsme na stejný systém, jako tomu bylo v první jarní vlně. Úřední dny jsou jasně stanovené na úřední desce, tedy v pondělí, středu a pátek. V ostatních dnech se budova úřadu zamyká a pouští se pouze ti, kteří jsou předem domluveni telefonicky s nějakým úředníkem,“ popsal rakovnický starosta Luděk Štíbr s tím, že další opatření zatím neplánují. „Situace se ale rychle mění. Sledujeme vývoj a podle toho jsme schopni rychle zareagovat,“ upozorňuje.

Město má rovněž dostatečné množství dezinfekce i ochranných pomůcek. „Roušky zaměstnanci většinou používají vlastní a městská policie si je nakoupila právě v období relativního klidu. Myslím si, že jsme na to připraveni a vybaveni,“ ubezpečil starosta.

Připraveni jsou také v Novém Strašecí, kde s předstihem pro zaměstnance zajistili roušky i dezinfekci. „Jsem rád, že u nás výborně funguje spolupráce s dobrovolnými hasiči. Už dvakrát rozváželi dezinfekci po domácnostech a v případě potřeby jsou připraveni znovu,“ uvedl starosta Karel Filip, který na středu svolal bezpečnostní štáb. „Chceme se poradit, jak postupovat dál. Asi bych navrhl, aby hasiči dezinfikovali šatny, ale i další opatření. Můžeme jednat i o zkrácení úředních hodin na úřadě, nebo že bychom se tu střídali, ale nerad bych předbíhal,“ řekl starosta.

Jeseničtí mají roušky našité ještě z doby první epidemiologické situace. Nyní také nakoupili automatické dezinfekční stojany na úřad, do autokempu a do základní školy. „Že bychom měli plné sklady dezinfekce, to se zase říci nedá, ale myslím si, že v rámci možností jsme připravení,“ shrnul starosta Jesenice Jan Polák.

I menší obce s nástupem další vlny covidu počítají. Dostatek roušek, dezinfekce, ale i rukavic si tak zajistili třeba v Čisté. „Měli jsme nějaké zásoby ochranných prostředků a něco jsme ještě přikoupili během prázdnin. Nikdy ale nemůžeme být úplně připraveni na to, co přijde, když to přesně nevíme,“ podotkla starostka Blanka Čebišová.

Podle starostky Mšeckých Žehrovic Romany Metelkové jsou ochranné pomůcky a prostředky na rozdíl od jara běžně dostupné i pro běžného občana, proto ani v její obci nemají v tomto směru žádný problém. „Roušek máme dost, na volby také budou. Dezinfekci jsme dostali dostatečné množství už na jaře,“ informovala.