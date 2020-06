Takovým příkladem je třeba kulturní zařízení v Lubné. Zahrnuje velký sál, hospodu a salonek. Vedení obce se na začátku roku rozhodlo pro probourání zdi mezi salonkem a hospodou, aby se vytvořily dva taneční prostory.

„Když se u nás koná tradiční akce jako posvícení nebo tancovačka, kam přijde třeba čtyřicet, padesát lidí, tak se ve velkém sále se úplně ztratí. Proto jsme propojili hospodu i se salonkem, který se i nyní může využívat samostatně, ale v případě potřeby se otevře a bude okamžitě součástí výčepu, kde veselice probíhá,“ popisuje lubenský starosta Pavel Soukup.

Pavlíkov má novou kuchyň

V Pavlíkově právě skončila kompletní rekonstrukce kuchyně, která se také nachází v kulturním zařízení. „Dělaly se zde veškeré rozvody, vzduchotechnika, elektroinstalace, odpady, voda, plyn. Kuchyně dostala nové vybavení, měnila se okna. Po minulém nájemci prostory nevyhovovaly, byly zde dřevěné stoly a další věci. Proto jsme místnost vybavili nerez stoly kvůli současným normám,“ přibližuje starosta Pavlíkova Miroslav Macák.

Rekonstrukce vyšla na necelý milion korun a městys ji platil ze svého rozpočtu. Zázemí kulturního domu bude rovněž využíváno pro údržbářskou jednotku, přístavba vznikne ještě letos a bude stát zhruba šest milionů korun.

V Čisté vznikne komunitní centrum

Nemalé množství peněz bude stát rekonstrukce kulturního domu v Čisté, kde se počítá s částkou 38 milionů korun. V současné době zde běží výběrové řízení, který by mělo být každým dnem u konce. „Kulturní dům je opravdu hojně využíván a proto bychom zde chtěli vybudovat multifunkční komunitní centrum, které by sloužilo všem věkovým kategoriím,“ přiblížila Blanka Čebišová.

Z hlavního sálu by se stal multifunkční sál, který by mohla využívat například místní škola jako tělocvičnu na sálové hry, v horních prostorách budou klubovny, fitcentrum, a to nejen pro děti a dospělé, ale i pro seniory.

Investice čeká i Nové Strašecí a Olešnou

Opravy fasády a kompletního zateplení se letos dočká také Novostrašecké kulturní centrum. Rekonstrukce, která povede ke snížení energetické náročnosti, bude stát přibližně 28 milionů korun. Vedle opravy fasády a zateplení bude opravena konstrukce poškozeného stropu ve foyer objektu vyvěšením stropního panelu.

Obec Olešná získala do svého vlastnictví teprve nedávno zdejší sokolovnu, která sloužila jako středisko kultury. Vedení obce má nyní v plánu zrekonstruovat její střechu. „Ta je již v havarijním stavu, proto je zapotřebí ji opravit. Zatím se ještě řeší, zda se vymění jen střešní krytina, nebo dojde k zásadnější opravě. Ta by měla stát až půl druhého milionu korun,“ upozorňuje olešenský starosta Jaromír Nový.

V Jesenici a Senomatech už mají skoro hotovo

Naopak některé kulturní domy, jako například v Jesenici či v Senomatech, prodělaly kompletní rekonstrukci teprve nedávno. Ten jesenický byl zrekonstruován před pěti lety a do domu byla tehdy vestavěna také knihovna. „V druhé etapě, která se dělal předloni, jsme do nevyužívaného suterénu vestavovali bowlingové dráhy. Náš kulturní dům je tedy zmodernizovaný, opravený, zateplený a žádné další investice kromě několika drobností neplánujeme,“ vysvětluje jesenický starosta Jan Polák.

Také podle senomatského starosty Tomáše Valera je místní kulturní dům stavebně v pořádku. „V uplynulých třech letech jsme ho zateplili, před čtyřmi lety jsme udělali nové ústřední topení, takže je naprosto v pořádku,“ ujišťuje senomatský starosta.

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá rekonstrukce úřadu městyse, který je přímo součástí budovy komplexu kulturního domu, úřad městyse dokonce v kulturním domě na přechodnou dobu sídlí. „Vzhledem k tomu, že se u nás nekonaly žádné akce, počítáme s tím, že do konce prázdnin tam budeme sedět. Mezitím se úřad přestěhuje zpět do opravených prostor,“ vysvětluje Valer.

Všude vlastní kulturní dům nemají

Některé obce ve vlastnictví kulturní dům nemají, přesto se snaží alespoň přispívat vlastníkovi na nějakou tu opravu. V Lodenici, která je součástí Mšeckých Žehrovic, vlastní sokolovnu místní spolek, který zde organizuje nejrůznější akce, jako oslavy, svatby, divadlo či další zábavu.

„Spolek zde funguje výborně a my se ho snažíme finančně podporovat formou každoročního daru na nějakou tu opravu. Jsme rádi, že občané mohou někam chodit, proto se vlastníkům snažíme vyjít vstříc,“ sdělila starostka Mšeckých Žehrovicích Romana Metelková. Podobná praxe funguje například i v Křivoklátě či Lišanech.