Například v Rakovníku se jednalo o tradiční akci Muzea T. G. Masaryka – Vysoká brána, dále byla zrušena dotace Spolku pro mezinárodní spolupráci v Rakovníku a pořadatelé Coombálu obdrželi pouze poloviční částku z požadovaných 80 tisíc korun. Festival se sice nakonec uskutečnil, avšak ve zmenšené podobě s účastí pěti vystupujících.

„Již v polovině března jsme také vyzvali vedoucí odborů, aby připravili návrh provozních úspor v rámci svých odborů. Ušetřilo se na provozních nákladech a na projektech, které nebyly vysoutěženy. Dále byly návrhy na pozastavení vyplácení pololetních odměn zaměstnancům úřadu a městské policie s tím, že budou vyplaceny na podzim. Jsou to částky v řádech milionů,“ uvedl rakovnický starosta Luděk Štíbr.

Město na svém březnovém zasedání zastupitelstva schválilo částky sportovním zařízením na celý rok. Na konci roku by oddíly měly předložit vyúčtování. „Pokud došlo k provozním úsporám, mělo by se to odrazit v ročním vyúčtování. Nemohu si ovšem představit, že nám provozovatelé jednotlivých sportovišť vrátí nějaké peníze už nyní, jak by se třeba stanovovalo určité procento. Každý oddíl funguje v jiném období, jinak je to u HC Rakovník, jinak u fotbalových klubů,“ přemítá Luděk Štíbr.

Na zájmové spolky bylo schváleno 340 tisíc korun, ale vyplatilo se 250 tisíc korun. Na podporu kulturní činnosti schválilo zastupitelstvo 1,04 milionu korun, vyplaceno bylo nakonec 949 tisíc korun, 55 tisíc bylo vráceno a 99 tisíc nebylo vyplaceno vůbec. Ze čtyřmilionového grantu na sportovní činnost byly vyplaceno tři miliony 848 tisíc, vráceno 42 tisíc korun.

V Novém Strašecí se krácením grantů zabývala Grantová komise, která některé granty ze svého původního doporučení vyřadila, neboť je zřejmé, že se neuskuteční. U některých žádostí není naopak ještě zcela zřejmé, zda-li se uskuteční. „Jedná se především o akce, které jsou načasovány do června. Ty se navrhují ponechat s tím, že pokud se neuskuteční, tak pochopitelně nebudou finanční prostředky přiděleny,“ vysvětluje starosta Nového Strašecí Karel Filip.

V žádostech o podporu jsou např. také akce, které se mají konat v několika termínech v průběhu celého roku. U letních nebo podzimních termínů se zatím uvažuje, že se uskuteční. V tomto případě by se čerpala jen část grantu. Pokud by se ale žadateli podařilo přesunout jarní část do pozdějších termínů, bylo by možné grant čerpat celý.

Co se týče sportovních klubů, byl každý subjekt posuzován samostatně podle toho, v jakém období se soutěž koná a o jaký sport se jedná. Například florbalisté a basketbalisté začali soutěž již v lednu či únoru, hokejbalisté odehráli jen dva zápasy, někteří svoji soutěž ještě nezačali (fotbal, atletika) a je pravděpodobné, že ani nezačnou. Basketbalisté tedy obdrželi o 40 tisíc korun méně, florbalisté o 45 tisíc korun.

„Přidělení grantů v této oblasti je tedy navrženo s ohledem na tyto skutečnosti. Pokud by se vyskytly nějaké nové okolnosti, je možné o přidělení grantu rozhodnout později. Například grant hokejbalu na podporu činnost není, neboť se odehrála jen dvě kola a tato kola by mohla být součástí žádosti v podzimní části,“ vysvětluje Karel Filip.

V loňském roce bylo v prvním kole grantů rozděleno 786 tisíc korun. V prvním kole pro letošní rok je navrženo 680 tisíc korun. Rada města schválila grantové příspěvky pro jednotlivá témata na rok 2020 občanským sdružením, humanitárním organizacím a fyzickým nebo právnickým osobám v celkové výši 336 tisíc Kč .TJ Sokol Nové Strašecí nakonec obdrží 220 tisíc, Dům dětí a mládeže obdrží 69 tisíc Kč a stejnou částku obdrží i Sportvní centrum Nové Strašecí.