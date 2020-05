ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

„Jedeme ve standardním režimu. Informační centrum připravuje propagaci turistiky v rámci celého okresu. Rakovník není úplně atraktivním místem. Jsou tu lokality, které lidé navštěvují, ale není to pro vícedenní turistiku s ubytováním. Nemyslím si tedy, že by zvýšená propagace přispěla k navýšení turismu,“ uvedl rakovnický starosta Luděk Štíbr.

V Rakovníku se sice nachází několik dominant, jako kostely sv. Bartoloměje, Nejsvětější Trojice, Sv. Jiljí, sokolovna, bývalé židovské ghetto, městské brány nebo muzeum, avšak při absenci významného hradu či zámku se město pod návalem turistů v létě neocitá.

Rakovnické posvícení

„Zvažujeme pouze oživit rakovnické posvícení, neboť jde o tradiční akci spjatou s koncem léta,“ nastínil místostarosta Jan Švácha, zatím ale bez konkrétních podrobností. „Více informací budeme mít v průběhu týdne. Můžu jen říci, že spolupracujeme s městskou knihovnou, něco se rýsuje a bude to speciální,“ doplnil Švácha.

Kulturní centrum (KC) Rakovník na posvícení letos uvolní z městského dotačního titulu stejně jako loni čtvrt milionu korun. „Je to sice poměrně dost, ale město vždycky chtělo, aby se nevybíralo vstupné. V letním kině začneme tradičně dechovkou, pak budou následovat místní kapely a večer zahrají Crazy Dogs, Wanastowi Vjecy revival, Radeček a UDG. Máme to poskládané tak, že si každý najde to své,“ přiblížil ředitel KC Rakovník Jiří Karel.

Nové Strašecí od 30. května opět zpřístupní rozhlednu na Mackově hoře. Tipy na výlety pro návštěvníky pravidelně vycházejí v místním měsíčníku. „Turismus podporujeme právě pomocí médií, kam dáváme různé tipy. Dokonce vznikne prázdninová příloha, která se bude turismu věnovat,“ prozradil starosta Karel Filip.

Autokemp v Jesenici

Turistickou kampaň nechystá ani Jesenice, která má v majetku autokemp. „Kemp jsme se snažili propagovat pomocí webového portálu dokempu.cz, tak doufáme, že někdo přijede. Lidé sem míří hlavně za přírodou, nemáme žádné velké lákadlo typu hrad Křivoklát. Proto žádnou mediální kampaň nebo speciální akci neplánujeme. Při našich možnostech to ani není moc možné,“ sdělil starosta města Jan Polák.

Kulturní komise ve městě zrušila všechny letní akce, nakonec se nebude konat ani hudební festival JesFest. „Pouze na konci prázdnin plánujeme v autokempu akci, kdy bychom spojili sportovní a pohádkový den dohromady,“ dodal Polák.

Strasti s parkováním

Na katastru Křivoklátu se nachází stejnojmenný slavný hrad, avšak vedení městyse o podpoře turismu rozhodně neuvažuje. „Žádné projekty nechystáme, turisté si hrad stejně najdou. I tak tu máme problémy s parkováním. Městys větší návštěvnost neunese a podobně to má i hrad. Podmínky pro větší množství turistů tu prostě nejsou,“ vysvětlila starostka Libuše Vokounová.