Německé město Dietzenbach, s nímž Rakovník dlouhodobě spolupracuje, rovněž přerušilo společné akce až do konce roku, tudíž jeho zástupci nepřijedou na Advent a Rakovničané zase nepojedou do Německa.

Rakovnické Kulturní centrum již během září přesunulo či zrušilo většinu podzimních koncertů a pořadů. Pouze v případě vystoupení Lucie Bílé, které má mít podobu recitálu, zatím přesunulo koncert na konec listopadu letošního roku.

Novostrašecké kulturní centrum bylo nucenu zrušit cestovatelské besedy a říjnové divadelní představení se kvůli malému zájmu o vstupenky rovněž neuskuteční. „Svatomartinskou křídlovku, která se má konat v listopadu a jež je zaměřena na dříve narozené, asi také zrušíme. Jediné, co budeme připravovat, je tradiční Faustování, které se koná rovněž v listopadu. Akce bude ovšem i vzhledem k rekonstrukci kulturního centra pouze jednodenní a bez dílniček, tedy v hodně okleštěné podobě,“ prozradila vedoucí kulturní komise Nového Strašecí Lenka Pelcová.

Muzeum T. G. Masaryka prozatím zrušilo podzimní prodejní výstavy v Jesenici a Lánech. A co se týče akce s názvem Bitva u Rakovníka, která se měla konat 30. října u příležitosti čtyřstého výročí této šarvátky, tak plánovaná velká bitevní ukázka za účasti diváků se také ruší a muzeum přejde do online režimu.

„Budeme streamovat přednášky k bitvě, určitě zachováme postavení reduty, na které se nevztahují restrikce. Pokusíme se udělat alespoň drobnou šarvátku s méně účastníky, která by byla online. Rovněž zachováme pochod, uvidíme, s kolika účastníky,“ popisuje ředitelka muzea Magdaléna Elznicová Mikesková, která o přesunutí této velkolepé akce na příští rok neuvažovala. „K akci se váže spousta smluv, energie a financí, přesunout ji zkrátka není jednoduché, ale nevylučuji, že bychom něco podobného v budoucnu nemohli uskutečnit,“ říká.

Adventní akce jsou s velkým otazníkem

V muzeu budou i nadále pokračovat výstavy. Co se týče adventních akcí, ředitelka rakovnického muzea zatím vyčkává. Také rakovnická knihovna zatím nepřistoupila k rušení adventních akcí. „Je to ještě dlouhá doba, určitě budeme čekat do poslední chvíle. Připravujeme jak Adventní svícení, tak i Pohodu v Brance či Rakovnické nadělení a budeme se snažit vyhovět nastoleným pravidlům,“ nepředbíhá ředitelka knihovny Milena Křikavová.

Ta zrušila zatím pouze Noc s Andersenem, která je určena pro děti a jež byla již jednou přesunuta z března. „Celý ročník anulujeme a přesuneme ho na příští rok,“ potvrzuje Křikavová. Ředitelka knihovny a infocentra zatím počítá i s listopadovým Listováním.

Města Rakovník a Nové Strašecí zatím nepřistoupila ke zrušení hojně navštěvovaného rozsvěcení vánočního stromu. „Oficiální rozhodnutí o zrušení rozsvícení vánočního stromu jsme zatím nepřijali, neboť stále doufáme, že se může něco změnit,“ reagoval místostarosta Rakovníka Jan Švácha. Vedoucí kulturní komise v Novém Strašecí Lenka Pelcová rovněž doufá, že do té doby striktní pravidla pominou.