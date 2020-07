„Černé skládky samozřejmě řešíme, ale nepřipadá mi, že by toho bylo více než v jiných letech. Jedná se hlavně o stavební odpady, zeminu a další věci tohoto druhu. Řešíme to s obcemi, na jejichž území se skládky nachází a musím říci, že v tomto směru hodně pomáhají právě aplikace Moje obec či ZmapujTo.cz lidé, kam nahlašují lidé podněty, které se zasílají konkrétní obci, na níž se skládka nachází,“ přibližuje Pavla Trčová. „Když se objeví zárodek skládky, většinou se o tom hned dozvíme a rychle se to vyřeší,“ potvrzuje její slova místostarosta Rakovníka Jan Švácha, podle něhož vznikají skládky hlavně na lesních parkovištích, kam vyhazují lidé odpadky poměrně pravidelně. „Jinak si ovšem nemyslím, že bychom s černými skládkami měli nějaký velký problém,“ říká.

Podle rakovnického starosty Luďka Štíbra spíše než černé skládky dělají městu určité problémy pytle odpadu, který se nevejde do popelnic. „Lidé je navezou ke popelnicím s tříděným odpadem a nechají to tam ležet. To bylo hlavně v době koronaviru, neboť byla spousta z nich doma. Informace poté dostává Údržba městským komunikací či Marius Pedersen, které to musejí rychle odklidit,“ popisuje Luděk Štíbr, který měl mírné obavy z hromadění pneumatik poté, co je bezplatně přestali odebírat na sběrném dvoře. „Trochu jsem se bál, že při výměně pneumatik se ty staré budou objevovat v příkopech, ale bylo toho minimum, což mě těší,“ říká rakovnický starosta. Pneumatiky mají nyní bezplatně odebírat autoservisy, které jsou k tomu určené.

To starostovi Jesenice Janu Polákovi dělá vrásky odkládání nepatřičných věcí k popelnicím na komunální odpad. „Černých skládek, které nám vznikaly v přírodě či v lese, relativně ubylo. Velkým nešvarem ovšem je, že lidé odkládají v separačním hnízdům na komunální odpad věci, které tam nepatří. Nechávají tam elektroniku, nábytek a další věci, které by měli odvézt na sběrný dvůr,“ rozhořčuje se jesenický starosta. Proti vznikajícím černým skládkám u kontejnerů se město snaží bojovat. „Budeme to monitorovat pomocí kamerového systému,“ upozorňuje Polák.

To v Novém Strašecí problém s černými skládkami prakticky nemají. „Občas, jednou, dvakrát do roka se někde něco objeví, ale když se podaří vypátrat původce, což se už několikrát stalo, dotyčný dostane pokutu, musí si to na vlastní náklady uklidit, takže od té doby je tu relativně klid,“ potvrzuje starosta města Karel Filip.

Jediným problémem v Novém Strašecí, a to především v době pandemie, byly přeplněné popelnice. „Spousta lidí si nechala posílat věci poštou a pak krabici dotyční nesešlápli a dali ji do tříděného odpadu. Takže byly popelnice přeplněné a někde jsme to museli zvýšit na dvojsvoz,“ dodává Filip.