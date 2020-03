ON-LINE ke koronaviru ZDE

O určitých úlevách na nájmu pro podnikatele se debatovalo i na poslední radě města Rakovník. „Do příští rady města, která se koná za dva týdny, vyhotovíme materiál, jenž bude nějakým způsobem mapovat podnikatele, kterých se to týká. Není to úplně jednoduché, protože nájem je v nějaké roční částce a vyplácen je měsíčně. Rada města může rozhodovat o odpuštění nebo změně vyplácení nájemného jen do určité výše,“ vysvětluje starosta Rakovníka Luděk Štíbr.

Konkrétně se jedná o částku do 20 tisíc Kč, o vyšší částce rozhoduje zastupitelstvo města. „Musí se stanovit nějaké regule, podle kterých by se udělala úleva těm, kteří využívají městské prostory. Podnikatelé by si následně dali žádost a dostali by úlevu na nájemném. V současné době ale ještě není stanoveno, na jaké období to bude. Vše se bude odvíjet od trvání stavu nouze, případně se to může trochu rozšířit či zaokrouhlit v rámci měsíců,“ doplňuje rakovnický starosta.

Hlasování na zastupitestvu v červnu

O úlevách by se mělo hlasovat na červnovém jednání zastupitelstva. „Máme snahu podnikatelům pomoci, avšak dočkají se jí až v pozdějším období. Možnosti na okamžitou pomoc teď nejsou, protože bychom nemohli přistupovat ke všem rovně. Někteří už by pomoc mohli dostat teď, ale někteří až v červnu,“ říká Luděk Štíbr, který ani neplánuje svolání mimořádného zasedání zastupitelstva. „Nemyslím si, že je nutné. Úleva u velkých firem, které platí velké částky za nájem, by se klidně mohla odehrát na červnovém zastupitelstvu s tím, že by jim bylo odpuštěno nájemné na určitý počet měsíců,“ dodává Luděk Štíbr.

Naopak živnostník a zároveň rakovnický zastupitel Milan Let (Stranu svobodných občanů) si myslí, že by se o pomoci podnikatelům mělo jednat co nejdříve. „Myslím si, že hlasovat o tom v červnu je dost pozdě. O takových věcech by klidně mohli zastupitelé hlasovat i online. Pro mě i spoustu dalších se jedná o hrozně důležitou věc. Pro ty, co jsou v nájmu, by se udělaly procentuální úlevy podle metrů do konce roku jako dodatek ke smlouvě. Jedná se i o investici do budoucna. Řada lidí, co svoji živnost uzavře, už ji neotevře a o to bude mít město nižší příjmy,“ myslí si rakovnický zastupitel Milan Let, který je pro jakoukoliv podporu.

„Na měsíční proplácení by město nemělo, ale jakákoliv pomoc i těm podnikatelům, kteří nemají pronájem od města, by velmi pomohla. Co mám informace z živnostenského úřadu, spousta lidí pozastavuje živnosti a jde na úřad práce. Jde o to, jaké má město priority,“ dodává Milan Let.