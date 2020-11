Rakovník má nyní devětadvacet míst s kamerami a je na nich osmačtyřicet pevných a šest otočných kamer. Naposledy nechalo vedení města osadit kamerami místo u Sokolovny, když na projekt získalo dotaci ve výši 350 tisíc korun. Celková investice na další rozšíření je zhruba jeden milion korun bez DPH. „Na kamerách budeme měnit i objektivy, protože mám určité požadavky, aby byly vidět značky a podobně,“ přiblížil velitel Městské policie Rakovník Jaromír Nový.

K dalšímu rozšíření kamer dojde ale až později. V příštím roce se, i kvůli úsporám v městském rozpočtu, bude provádět pouze běžná údržba. „Výhledově bychom ale chtěli vyměnit některé starší kamery, které jsou ještě v analogovém provedení. Místo nich bychom měli digitální kamery v HD rozlišení,“ plánuje velitel.

Nový by rád jednou měl kamery umístěny na všech vjezdech do města, aby mohly identifikovat SPZ v případě trestné činnosti. Je si ovšem také vědom, že každé vytvoření nového kamerového bodu je velmi nákladnou záležitostí. „Je samozřejmě složité umístit někam na okraj města kameru a natáhnout k ní optiku a elektřinu. Občané se pravidelně ptají, proč není kamera v jejich ulici, kde třeba projíždějí rychle auta, ale stavba jednoho kamerového bodu kvůli uspokojení dvou, tří občanů je zkrátka neadekvátní. My potřebujeme mít kamery především na křižovatkách a frekventovaných místech, a ne v postranních uličkách,“ vysvětlil Nový.

Kamerové záznamy jsou důležité a často naleznou své využití. Podle velitele městských strážníků se jich stáhne dvacet až třicet do měsíce. „Některé si vyžádá Policie ČR, nějaký záznam si stáhneme my a něco využijí další odbory úřadu,“ vyjmenoval Nový.

V minulosti záznamy z kamer nejednou v Rakovníku pomohly. Usvědčily třeba řidiče, kteří se chtěli vyhnout placenému parkování na náměstí. „Lidé si myslí, že se dá z náměstí vyjet zadarmo, pokud se nalepí na jiné auto. To skutečně možné je, protože ho závora identifikuje jako vozík, když je těsně za autem, ale dotyčný si již neuvědomí, že na kamerách vše vidíme a předáváme záznamy na správní odbor, který s provozovatelem vozidla řeší předvolání,“ upozornil velitel Městské policie Rakovník.